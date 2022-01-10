马国将制定“国家复苏计划2.0”

（早报讯）马来西亚政府宣布，去年出台的冠病疫情退场策略“国家复苏计划”已经达标，政府因此将开始草拟“国家复苏计划2.0”，准备让马国进入全面复苏阶段。

国家复苏理事会（国复会）主席慕尤丁今天（1月10日）在国复会今年首次会议后的记者会说，去年制定的国家复苏计划是让马国在冠病疫情逐渐改善后能安全重开的退场策略。他说，这个目标已经达成，因为全国已经处于国家复苏计划第四阶段。政府因此开始制定“国家复苏计划2.0”。

慕尤丁透露：“国家复苏计划2.0将以全面和包容的方式制定。当局将让各领域专家、私人界、非政府组织、州政府，以及部门和机构等所有利益相关者提供建议。”

他说，国复会将成立工作小组进行深入研究。例如经济方面将以政府对国内生产总值（GDP）的增长预测为目标，并了解各经济领域的复苏情况而采取相应措施。“比如受到最严重影响的旅游业，这是重要的领域，因为旅游业每年为国家带来近800亿令吉（约260亿新元）收益。这不包括国内旅游的收益。马国边境尚未完全开放，外国旅客因此无法入境。”

慕尤丁表示，国复会将建议卫生部和内政部著手探讨如何安全且迅速重开边境，因为重开边境对国家经济复苏至关重要。“重开边境的建议必须包括管控新型冠病变种病毒蔓延的机制。”