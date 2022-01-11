美国印太高官称太平洋最可能出现意外战略状况

（早报讯）美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔说，太平洋地区是最可能出现意想不到的战略状况的地方，言外之意明显指向中国。

路透社报道，坎贝尔周一（1月10日）在华盛顿战略与国际研究中心的一场活动中发表上述讲话，他所指的显然是中国欲扩大在太平洋地区的影响力和建立基地的野心。

坎贝尔指出，太平洋地区对美国而言具有“巨大的道德、战略和历史利益”，但相较于澳大利亚和新西兰等国家，美国在该地区做得还不够。

他说：“如果你们问我，我们最有可能在什么地方看到某种“战略意外”状况（strategic surprise），依照某种类型的协议或安排来看，答案很可能就在太平洋。”

坎贝尔说：“我们的时间所剩不多，必须与对太平洋地区感兴趣的国家包括澳洲、新西兰、日本、法国等伙伴合作，全面加强我们在本地区的存在。”

坎贝尔没有对他所指的基地多做说明，但太平洋岛国基里巴斯（Kiribati）的立法者去年向路透社透露，中国已制定计划，为其位于一些偏远岛屿的简易机场和桥梁进行升级。这些偏远岛屿位于美国夏威夷州西南约3000公里外。

坎贝尔说，美国及其盟友需要加强在太平洋地区的竞争力，包括冠病疫情应对、渔业以及清洁能源方面的投资。

坎贝尔也对他上周谈及美国需要在参与亚洲经济方面“迎头赶上”的讲话进行了补充。他说，澳洲曾私下敦促美国，作为其战略方针的一部分，“我们必须（在亚洲）扮演一个全面、积极、乐观，并包含商业和贸易的角色。”

周一参与华盛顿战略与国际研究中心的讨论会的嘉宾主要来自澳洲。