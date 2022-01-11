特斯拉达成电池金属交易以确保供应

（早报讯）为了确保电池金属和其他电动汽车零部件供应不缺，特斯拉（Tesla）回流供应链上流锁定原材料，与矿商Talon Metals达致协议购买镍（nickel）。

Talon隔夜（1月10日）发表声明表示，特斯拉承诺购买7万5000公吨的镍，其价格将与伦敦金属交易所的镍现金结算价格挂钩。这批镍将原自Tamarack镍精矿。这个矿场是Talon Metals和力拓集团（Rio Tinto Group）的镍、铜和钴合资矿场，位于明尼苏达州，目前尚未投入商业生产。该矿场预料会在2026年1月开始投入生产。

特斯拉创始人马斯克多次在不同场合都表达过他对未来镍供应的担忧。尤其是在全球市场开始转向电动汽车之际，世界对镍需求将会飙升。在约六个月之前，特斯拉也另外和BHP Group达成镍供应协议。

去年10月间，特斯拉曾表示，镍价上涨已在对电池价格起着显著的影响了。而镍是生产电动汽车的主要原材料之一。

特斯拉股票昨日在整体市场普遍下跌的大环境下逆流而上，闭市报1058.12美元，起31.16美元或3.03％，成交量达2981万3303股。盘后该股继续上升9.38美元或0.89％，报1067.50美元。