世界银行下调2022年全球经济增长预期至4.1%

（早报讯）世界银行说，全球经济面临诸多下行风险，预计2021年全球经济增长5.5%，2022年将增长4.1%，均较此前预测下调0.2个百分点。

新华社报道，世界银行在周二（1月11日）发布的最新一期《全球经济展望》报告中指出，由于冠病疫情不断蔓延、各经济体政策支持力度减小以及供应链瓶颈持续存在，全球经济复苏势头将显著放缓，其中新兴市场和发展中经济体产出预计仍将大幅低于疫情前水平。

报告预计，2021年发达经济体增长5%，2022年将增长3.8%，分别下调0.4和0.2个百分点；新兴市场和发展中经济体2021年增长6.3%，2022年将增长4.6%。

世行预计，2021年美国经济增长5.6%，较此前预期下调1.2个百分点；2022年将增长3.7%，下调0.5个百分点。2021年欧元区经济增长5.2%，2022年将增长4.2%。同时，世行预计2021年中国经济增长8%，2022年将增长5.1%。

报告指出，全球经济面临诸多下行风险，包括奥密克戎变种毒株快速蔓延导致疫情再次反弹、通胀预期飙升以及创纪录高债务水平带来的金融压力等。同时，气候变化可能加剧大宗商品价格波动，对新兴市场和发展中经济体构成挑战。鉴于新兴市场和发展中经济体政策空间有限，上述下行风险将“增加经济硬着陆的可能性”。

吁全球合作加快推进疫苗分配

世行呼吁全球各经济体加强合作，加快推进疫苗公平分配，采取积极措施提高最贫穷经济体债务可持续性，努力应对气候变化和经济体内部不平等，出台有助增长的政策措施，以促进绿色、具有韧性和包容性的发展。

世行行长马尔帕斯表示，全球宏观经济不平衡已到达前所未有的程度，各经济体间和经济体内部收入不平等正在扩大，全球经济面临史无前例的不确定性。他呼吁，国际社会需加强协调行动和国家层面政策响应，以实现全球各经济体良性增长。