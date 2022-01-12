鲍威尔：美联储或将更多次加息应对高通胀

（早报讯）美国联邦储备局主席鲍威尔表示，美联储或将更多次加息，并更早、更快地缩减资产负债表，以应对美国高通胀持续的状况。

新华社报道，鲍威尔周二（1月11日）在美国参议院银行委员会举行的提名听证会上说，如果美国高通胀持续的时间比预期长，如果随着时间推移美联储不得不更多次加息，“我们将这样做”。他表示，美国通胀率目前远远超过美联储设定的2%目标，这表明美国经济不再需要高度宽松货币政策的支持，美联储将利用其政策工具阻止高通胀变得更加顽固。

鲍威尔表示，美联储货币政策走向正常化将是一个很长的过程。首先，美联储将于今年3月结束资产购买举措，随后将在今年内加息，今年晚些时候美联储或将开始缩减资产负债表。

鲍威尔说，与上次美联储收紧货币政策时相比，美国经济状况已完全不同，资产负债表的规模也更大。因此美联储这次将更早、更快地缩减资产负债表，结束资产购买举措与开始缩减资产负债表的间隔时间将更短。

美联储上周公布的2021年12月货币政策会议纪要显示，在美国经济走强和通胀水平不断上升的背景下，美联储可能提前加息，并在此后启动资产负债表缩减进程。多数美联储官员预计今年将有三次加息。高盛集团等华尔街机构日前预计，美联储今年将有四次加息。数据显示，目前美联储资产负债表规模超过8.7万亿美元。

美国总统拜登2021年11月提名鲍威尔连任美联储主席，同时提名美联储理事布雷纳德担任副主席。两人的提名须获得参议院批准。