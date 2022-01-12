世卫：应对未来变种毒株 现有冠病疫苗或须更新

（早报讯）世界卫生组织表示，目前已获世卫组织紧急使用认证的冠病疫苗对奥密克戎变种毒株仍然有效，但现有疫苗可能还须更新以继续为人们提供足够的保护，来应对当前和未来的变种冠病病毒。

新华社报道，世卫组织周二（1月11日）发表声明说，世卫组织冠病疫苗成分技术咨询小组专家目前正在分析与须关切变种毒株相关的证据，并可能据此修改针对冠病疫苗株系成分的建议。

世卫组织根据变种冠病病毒的传播力、致病性等，将变种毒株列为“须关切变种”（variant of concern）或“待观察变种”（variant of interest），奥密克戎和德尔塔等均属于须关切变种。

世卫组织冠病疫苗成分技术咨询小组成立于去年9月，由18名不同学科专家组成。该专家组11日发表一份临时声明说，目前已获得世卫组织紧急使用认证的冠病疫苗对奥密克戎等须关切变种毒株仍然有效，尤其针对冠病重症及死亡提供了高度保护。但同时专家们也强调，未来需要开发能更好地预防冠病病毒感染和传播的疫苗。

此外，随着冠病病毒的变异，现有疫苗的成分可能还需要更新，以确保在面对奥密克戎和未来可能出现的其他须关切变种毒株所引起的感染和疾病时，继续提供世卫组织建议的保护水平。

具体而言，更新后的疫苗株系成分需要在基因和抗原上与正在传播的变种毒株近似，在预防感染方面更加有效，并能引起“广泛、强烈和持久的”免疫反应，以“减少对连续施打追加剂的需求”。

世卫组织还提出了一些更新方案选项，包括开发针对主要流行变种毒株的单价疫苗、含有来自多种须关切变种毒株抗原的多价疫苗或者研发持续性更好、针对不同变种毒株仍能有效的长期疫苗。

针对当前在多国流行的奥密克戎，专家组呼吁全球范围内更广泛地推广完全接种疫苗以及追加剂计划，希望这有助于减少出现新的须关切变种毒株并降低其危害。