今晚美市盘前继续回弹 重点谈物流老大联邦快递

今天重点：

●美国联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）在国会中的证词没有出现任何重大“意外消息”，让美国股市隔夜（周二，1月11日）上涨，纳斯达克领涨，众多投资者也因此松了一口气。今晚（1月12日）8点截稿时，各个指数期货走势偏高。标准与普尔500指数期货略起4.40点或0.09％，报4717.50点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起21.80点或0.14％，报15865.90点。

●鲍威尔在国会听证会上指出，他很可能连任，而且再次表明联储局会确保高通胀不会“根深蒂固”的决心。但他也补充说，联储局的紧缩计划（包括提高利率和减少资产持有量）不是减少就业增长，而是维持经济继续扩张。

●鲍威尔的这番话安抚了投资者，让股市隔夜早盘下跌1％之后显著反弹，尤其是那些对利率敏感的科技板块，其大幅回弹更是带动了更广泛的指数上升。以科技股为主的纳斯达克指数更是创下今年迄今最大单日涨幅。

●标准与普尔500指数隔夜起42.78点，闭市报4713.07点。道琼斯指数也攀高183.15点，闭市报36252.02点。纳斯达克100指数在隔夜大力逆转早盘跌势，以229.70点或1.47％升幅收市，报15844.12点。

●美国股市隔夜成交量是105亿8000万股，和过去20个交易日的105亿5000万股平均成交量不相上下。

●本周受投资者关注的还有周五开始陆续发表的银行第四季度业绩报告。由于新的贷款额增加和国债收益率坚挺，大型银行的季度核心收入预料将上升。

盘前交易重点：

●Bed Bath & Beyond首席财务官阿纳尔（Gustavo Arnal）于上周五（1月7日）买进该公司总值达20万7150美元的1万5000股消息一出，该股在盘前交易中上涨3.66％，截稿时报13.60美元，起0.48美元。

●美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）属下的基金周一才刚刚抛出京东（JD.com）股票，京东股价就在第二天飙升。Atlantic Equities给予该股“买进”评级和100美元的目标价，让该股在今晚盘前继续走高，升幅为1.38美元，截稿时报78.14美元。

●在摩根大通（J.P. Morgan）将赌场运营商拉斯维加斯金沙集团（Sands Corp）股票评级上调至“买进”之后，该股隔夜上涨6.6％。今晚盘前继续偏高，截稿时报39.20美元，起0.35美元。

●在瑞银（UBS）将国际商业机器（IBM）股评级下调至“卖出”之后，国际商业机器股价隔夜下跌1.6％。今晚盘前交易也偏低，截稿时报132.70美元，跌0.17美元。

●盘前活跃股按序：苹果（Apple）、Palantir Technologies、特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）和超微半导体(Advanced Micro Devices)。截稿时，这些盘前活跃股的股价全部上升。

联邦快递董事会已批准了一项新的50亿美元的股票回购计划。这个计划相信会在今年给予该股良好支持。（法新社）

联邦快递（FedEx）

（纽约股票交易所，股票代码：FDX）

物流和快递公司联邦快递（FedEx）的股价在去年几乎持平，全年略跌0.8％；52周低点为216.34美元，52周高点则是319.90美元。相比之下，道琼斯运输平均指数在过去52周中的回报率为31.7％，联邦快递的表现显得逊色。不过，联邦快递管理层最近公布了强劲的第二季度业绩，而且调整了对今年业绩的预测，为联邦快递股票带来了乐观情绪。

尽管去年联邦快递的股票回报乏善可陈，但该集团在美国的市场占有率还是相当高计50％，是物流和快递市场的老大。该集团的主要竞争对手包括：联合包裹服务公司（United Parcel Service）和德国邮政（Deutsche Post），以及比较知名的敦豪国际速递（DHL）。

在业绩方面，联邦快递于去年12月中发布了比预期更好的第二季度业绩。该集团因缓解了员工短缺的压力，再加上强劲的市场需求，让该物流集团业务顺风顺水，营业额达235亿美元，同比增长14％。但摊薄后每股盈利（EPS）持平计4.83美元。

对此，联邦快递首席财务官伦茨（Michael C. Lenz）在发表业绩时就说：“联邦快递第二季度的营业额有所增长。虽然调整后的每股盈利与去年同期相比没有变化，但今年的有效税率明显更高，因为去年的盈利包括每股0.71美元的税收优惠。”

另外，联邦快递也调整了今年财年的业绩预测。该集团管理层现在预计调整后的每股盈利将会达到20.50美元至21.50美元之间，比之前预测的19.75美元至21.00美元要来得高。与此同时，集团董事会也已批准了一项新的50亿美元的股票回购计划。这个计划相信会在今年给予该股良好支持。

在发布季度业绩之前，联邦快递股票的交易价主要是在240美元周围波动。之后，该股曾上升到266美元水平，过后在大环境走低之下，也退守到253美元左右。目前在Tipranks的14名股票分析师当中，12名给该股“买入”的评级，两名给“守”的评级。他们给的一年期限平均目标价为309.71美元。