约翰逊为违规参加酒会道歉 反对党吁辞职

（早报讯）英国首相约翰逊周三（1月12日）承认，他曾于2020年违反冠病防疫规定参加酒会，并为此道歉。英国反对党和部分民众认为，约翰逊应引咎辞职。

综合外电报道，约翰逊的秘书曾于2020年5月封城期间在首相府花园组织酒会，约40名政府人员参加。这一消息引发众怒，约翰逊一度拒绝回应此事。

不过约翰逊周三在议会接受质询时，承认自己曾参加那场酒会，称他当时认为那是一场公务活动，参加酒会是为了感谢身边的工作人员。约翰逊为此道歉，并表示他会对参加酒会一事承担责任，但要等针对此事的专项调查结束后再做处理。

他说：“事后回想，我应该把所有人都叫回屋内。我非常遗憾，那天我们没有以另一种方式处理事情。”

报道称，约翰逊表态时，外交部长特拉斯一直紧皱眉头、双眼盯着地毯。约翰逊身后的议员们异常安静，多数人一言不发、神情沮丧。

在此次会议前，保守党议员曾警告约翰逊，不能继续保持沉默，如果不明确作出解释，他的首相之位将面临危险。

因和冠病患者密切接触而自我隔离的反对党工党党魁斯塔默在会议前刚结束隔离。他表示，约翰逊的说辞“荒谬”，是对英国公众的“冒犯”。

斯塔默和一些反对党议员呼吁约翰逊辞职。英国民调机构11日公布的民调结果也显示，过半数受访者认为约翰逊应该辞职。

此前，约翰逊政府曾曝出多起违反防疫规定的丑闻，涉及人员包括约翰逊的前高级顾问卡明斯、前卫生部长汉考克等。约翰逊原本希望2022年重新开始，结果却是在议会就涉嫌违规的问题接受责难。