美提详尽报告 驳斥中国对南中国海主权声索

（早报讯）美国周三（1月12日）发布研究报告，针对中国政府在南中国海的“非法”声索提出了迄今最详尽的阐述，驳斥了中国对这片水域的地理和历史论点。

据法新社报道，美国国务院的海洋与国际环境暨科学事务局在47页的研究报告中表示，中国对南中国海的主权声索没有国际法依据，而中国的这些主张导致北京与菲律宾、越南及其他东南亚国家产生冲突。

2016年，中国自称在南中国海拥有“历史权利”。报告提到，这类以历史为依据的主张并无“法理根据”，中国也未提供具体细节。

报告还质疑中国所提到的地理论点，称北京政府在南中国海强调的超过100处地点都会在涨潮时被海水淹没，因此“逾越了任何国家领海的合法界线”。

报告说：“中华人民共和国非法声称拥有大部分南中国海的主权或某种形式的专属管辖权……这些主张严重破坏这片水域的法治和反映在公约里许多广获承认的国际法条文。”

这份报告所提及的公约是指1982年签署的联合国海洋法公约（UNCLOS），中国已批准公约，美国则未批准。

美国国务院发布这份研究报告时，也透过声明呼吁中国政府“停止在南中国海从事非法及胁迫性的活动”。

据报道，这份研究报告是2014年一项研究的更新版，当时的版本也驳斥中方的“九段线”主张。