台积电季度净利创记录

（早报讯）从电视到汽车、新款iPhones到各种电器用品，市场对晶片的需求极度殷切，推动台积电（Taiwan Semiconductor Manufacturing）业务蓬勃，今天该集团刚公布的业绩超越了市场一般的预测。

这家晶片制造商周四（1月13日）表示，集团截至去年12月的季度净利增长16％至创纪录的1662亿新台币（约60亿美元），而这个数目比分析师之前的1614亿新台币平均预测来得高。

台积电第四季度销售额为158亿1000万美元，比公司预测的数额还要多出1亿1000万美元，显示原自用于智能手机和高性能电脑晶片的‘5纳米节点程序’的收入比预期的来得强劲。

根据彭博社报道，市场分析师目前认为台积电将会进一步提高集团的资本支出以增加产量。台积电较早前也曾经宣布总额达1000亿美元的资本支出。其中显著部分将会投资在集团于日本的工厂，以便让该厂能够从事‘成熟的技术’。

花旗集团（Citigroup）分析师本周对台积电的一则分析报告写道：“台积电很有可能在2021年至2023年，进一步提高原本定下的1000亿美元的资本支出计划，以满足其不断增长的客户需求。”

该报告也说：“就营业额而言，台积电有望在2024年前成为全球最大的半导体公司，盈利与投资者回报将会继续取得增长。”

在纽约股票交易所挂牌的台积电股票，过去一个月里走势偏高，隔夜闭市报132.23美元，一个月的增幅达15.81美元或13.58％。该股52周高点为142.20美元；52周低点则是107.58美元。