印度染疫人数激增 政府放宽检测隔离等限制以腾出资源

（早报讯）印度周四（1月13日）新增冠病确诊病例24万7400多起，是该国八个月来单日确诊病例首次破20万。

综合外电报道，印度过去一个月以来冠病确诊病例数已经上升了32倍，目前共发现5488起奥密克戎病例。

印度首都新德里的阿育王大学物理和生物学系教授表示，印度大城市如新德里和孟买的新增病例数可能在下周达到高峰。“我们的模型和其他模型推测，印度大城市的冠病病例数应该在靠近1月20日时达到高峰，而印度全国的高峰可能稍晚，在2月初。”

随着疫情再次反弹，印度也决定放宽其冠病检测、隔离和住院规定，以便腾出资源。

印度中央政府本周告诉各邦政府，让它们取消强制冠病病例接触者接受冠病检测的要求，除非这些接触者是年长者或患有其他疾病的人，此外也要求它们将隔离期缩短一半至一周，并建议只有重症患者才需要住院。

印度一名社区医学教授桑杰表示：“自冠病疫情暴发以来，追踪工作使用最多资源……但这个策略并未奏效也浪费资源，新规定能确保我们能充分利用手上的资源。”

四名印度流行病学专家也认同桑杰的观点，表示最好的方法是监测入院人数而非染疫人数，同时针对工作场所、宿舍和军营等拥挤空间进行快速检测。

但也有专家警告，新条例可能使人们轻视染疫的风险，尤其是在甚少有人自愿进行冠病检测的农村地区。

印度目前的累计确诊病例达到近3631万8000起，累计死例达48万5035起。