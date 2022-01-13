今晚美市盘前狭小幅度波动 重点谈加密货币交易平台Coinbase

今天重点：

（早报讯）●根据劳工部隔夜（周三，1月12日）公布的数据，去年消费者价格指数总共攀升了7％。这个广受投资者关注的通胀指标环比上涨0.5％，略微超出市场一般的预期。彭博社对经济学家收集的预测共识为年增长7％，但是环比增长则是0.4％。

●虽然上述数据显示整个经济在复苏的过程中，连带造成物价涨幅再创新高，但是美国股市隔夜走势仍旧偏高。这主要是因为联储局主席鲍威尔在前一天已经再次重申，联储局会根据经济稳健增长的需要来控制价格上涨。

●今晚（1月13日）8点截稿时，各个指数期货波动幅度狭小。标准与普尔500指数期货持平，报4726.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则报15901.70点，微跌3.4点。

●标准与普尔500指数隔夜则起13.28点，闭市报4726.35点。道琼斯指数攀高38.30点，闭市报36290.32点。纳斯达克100指数也继续微升，以60.97点或0.11％升幅收市，报15905.10点。

●本周受投资者关注的还有明天（周五）开始陆续发表的银行第四季度业绩报告。由于新的贷款额增加和国债收益率坚挺，大型银行的季度核心收入预料将上升。

盘前交易重点：

●美国加密货币交易平台Coinbase联合创始人厄萨姆（Fred Ehrsam）连同多个公司局内人上个月总共抛售总值达9100万美元的Coinbase股票。这个消息让投资者禁不住开始做出种种猜测。但是，该股盘前却有偏高走势，截稿时报239.85美元，起了5.15美元。下文我们就谈谈Coinbase这只股票。

●台积电今天刚宣布去年第四季业绩创下该公司的历史新高。这个有利消息带动该公司股票继续攀高。截稿时，该股在盘前起5.12美元，报137.35美元。

●模因股票（Meme stocks）之一的AMC，在盘前交易中下跌。主要是因为AMC首席执行官和首席运营官在过去几天共出售了总值达800万美元的股票，让投资者不禁担心这些局内人售股的原因。在截稿时，该股盘前下跌了0.21美元，报22.51美元。

●制药商葛兰素史克（GlaxoSmithKline，股票代码：GSK）隔夜刚宣布赢了一项总值达9亿4511万美元的美国陆军合同，带动该股隔夜上升0.20美元，闭市报45.24美元。今晚盘前也起0.12美元，截稿时报45.36美元。

●阿里巴巴、JD.com、拼多多、腾讯和滴滴出行等中概股今晚盘前走势疲弱，全部偏低。盘前跌幅介于1％至3％之间。

●盘前活跃股按序：英伟达（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Palantir Technologies和超微半导体(Advanced Micro Devices)。截稿时，这些盘前活跃股的股价起落参半。

Coinbase现在的交易价格仅为2022年预估营业额的7.3倍，远低于其他类似的高增长金融科技股的19.8倍。（档案照片）

Coinbase

（纳斯达克股票交易所，股票代码：COIN）

自去年4月上市以来，美国加密货币交易平台Coinbase股票的表现就一直与整体市场走势大致相同，没有什么令人感到振奋。该股刚刚上市开盘价为381美元，最高还曾一度达到430美元，首个交易日闭市价为310美元。然而，到了去年5月的第一周，比特币暴跌之后，Coinbase也就跟着跌破300美元的水平。

Coinbase股在10月19日再次回到300美元的区域，并在10月和11月的亢奋市场情绪中，该股继续维持在300美元的区域，甚至还在11月9日跃升至369美元。然而，12月初开始加密市场出现整顿，直接打击了该股的股价。之后，Coinbase一直都无法回到300美元，甚至还在1月7日跌至240美元以下。

该股走势让投资者有点心灰意冷。其中令人担忧的是，随着比特币和其他加密货币今日价格偏低，投资者是否会对加密货币失去兴趣，从而打击到Coinbase这个加密货币交易平台的业务。

对此，资产管理公司Oppenheimer分析师刘欧文（Owen Lau）就认为，这些担忧是多余的。虽然比特币的下跌是令人感到“痛苦”的，但它并没有让投资者远离加密货币。相反的，比特币的下跌让投资者反而进行更多交易。

他估计，Coinbase第四季的平台交易量达将创纪录达5400亿美元，比他之前估计的4890亿美元高出10％，也比华尔街分析师的共识高出17％。因此，他也将第四季度的营业额预测从原本的19亿美元上调至21亿美元。

刘欧文还指出，Coinbase现在的交易价格仅为2022年预估营业额的7.3倍，远低于其他类似的高增长金融科技股的19.8倍。因此他给于Coinbase的评级为“优于大盘”（Outperform），目标价为444美元。

另外，Coinbase日前也宣布正在收购衍生品交易所FairX，以便利用FairX的基础设施向美国客户提供加密货币衍生品。该交易预计将在第一财季完成。这项收购肯定会让Coinbase稳住它在加密货币投资者心中的地位。

不过，最近消息出Coinbase联合创始人厄萨姆连同多个公司局内人上个月抛售总值达9100万美元的Coinbase股票之事，的确让投资者“心里有点不舒服”。但是前日（周二）美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）却又通过属下的基金购买了Coinbase的5万4114股股票，估计价值达1280万美元。

到底这杯水是半满还是半空？不同投资者、不同的角度，还真难给于一个铁石般的定论。但可以参考的是，在Tipranks的16名股票分析师当中，有13给了该股“买入”的评级，一名给“持守”评级，两名给“卖出”评级，而给于的一年期限平均目标价为402.33美元。