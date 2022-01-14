美国最高法院驳回拜登强制企业员工接种疫苗政策

（早报讯）美国最高法院驳回总统拜登针对大型企业员工的强制冠病疫苗接种及定期病毒检测的政策，但批准了针对一些卫生保健工作者的疫苗接种强制令。

法新社报道，拜登去年9月宣布100人以上企业的员工须接种冠病疫苗，或是每周接受冠病检测。这项命令周四（1月13日）遭到六名最高法院的保守派大法官阻挡。三名自由派大法官则持不同意见。

最高法院的法官们听取了近四个小时的辩论，最终裁定依据国会没有赋予美国职业安全与健康管理局（OSHA）颁布此类命令的权力为由，驳回了针对大型企业的政策。

拜登说，他对法院的决定感到“失望”。拜登在一份声明中说：“我感到失望的是，最高法院选择阻止对大型企业员工的常识性求生要求，这些要求完全建立在科学和法律的基础之上。”

尽管如此，最高法院周四仍允许政府要求领取联邦资金之机构的医护工作人员接种疫苗。

这项针对医护人员的命令在最高法院以5比4过关，保守派首席大法官罗伯兹（John Roberts）和大法官卡瓦诺（Brett Kavanaugh）加入三名自由派大法官的阵营，投下同意票。

拜登对上述裁定表示欢迎。他说，这将影响约1000万在接受联邦资金的设施中工作的人，并将“拯救生命”。