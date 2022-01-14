拜登动员军方支援医院 免费提供高质量口罩和更多检测试剂

（早报讯）美国总统拜登将向六个州派遣更多军事医疗人员，并免费提供口罩和更多快速检测试剂，加大快速检测以应对奥密克戎变种毒株。

路透社报道，拜登周四（1月13日）说，从下周开始，美国政府将分阶段派出1000名军事医疗人员到人手严重吃紧的医院，协助缓解住院病例大幅暴增的问题。

拜登表示明白“大家都感到很沮丧”，并重申冠病“依然是未接种冠病疫苗者的大流行病”。

他表示，目前美国已有近2.1亿人口完成疫苗接种，“但只要还有数千万人不接种疫苗，美国就会有爆满的医院和不必要的死亡”。

美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据显示，截至12日，美国已有2.08亿人完成接种，约占总人口的62.7%；其中，7710万人接种了追加剂。

据底特律的亨利·福特医疗集团，该医院超过65%的住院病例没有接种疫苗，超过90%没有接种追加剂。

白宫表示，在第一阶段，军医、护士和其他人员团队将前往密歇根州、新泽西州、新墨西哥州、纽约州、俄亥俄州和罗德岛州，以支援当地全员出动的急诊室，让医院可以腾出部分人力为非冠病患者提供治疗。

拜登周四还宣布，他已指示政府部门另外再采购五亿套自我检测试剂。白宫此前承诺从1月开始提供五亿套快速检测试剂。

拜登说，政府将在下周公布免费提供高质量口罩的计划，并指约三分之一的美国人表示不戴口罩。

拜登说：“渡过难关需要每个人都尽自己的一份力。如果你还没有接种疫苗，那就接种吧。个人选择影响所有人，包括我们的医院和国家。”