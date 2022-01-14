英情报机构指一名中共代理人渗透议会干预政治

（早报讯）英国国家安全情报机构军情五处（MI5）透露，一名中共代理人秘密渗透到英国议会并干预英国政治。

英国广播公司报道，英国下议院议长霍伊尔周四（1月13日）向国会议员发出电邮，援引军情五处的警告称，长期在英国经营律师业务的李贞驹（Christine Lee Ching Kui）为中国共产党与现任议员和有意竞选成为国会议员的人“建立了联系”。

霍伊尔说，李贞驹向政界人士捐款，而这些资金来自在中国和香港的非英国籍人士。军情五处表明，任何与李接触的人都应该“注意她的隶属关系”及其“推进中共议程的活动”。

霍伊尔在电邮写道：“我们没有必要，也从未寻求从任何外国议会购买影响力。”

中国驻英国大使馆发言人回应称，中国历来奉行不干涉别国内政原则，没有必要、也不会去“收买”外国议员。该发言人并称，坚决反对一些人捕风捉影，对英国的华人群体进行抹黑、恐吓。

英国保守党议员和前任党魁邓肯·史密斯爵士13日在议会下院就军情五处的警告提问，确认下院议长已通过电子邮件将警告发送给议员。

他说，这是“一个严重且须要关切的问题”，他呼吁将李驱逐出境，并要求政府向下院作出解释。

英国前国防部长埃尔伍德也呼吁政府在下院作出解释，并补充说：“这是我们现在预期来自中国的灰色地带干扰。”他还说，“但事实上，这种事发生在议会，政府必须要有紧迫感。”