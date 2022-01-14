（早报讯）日本前首相海部俊树逝世，享年91岁。他1989年8月当上首相，是日本首位昭和时代出生的首相。

日本放送协会（NHK）报道，海部俊树1月9日去世，享耆寿91岁。他于1989年8月至1991年11月之间担任首相，进行政治改革。他总共当选众议员16次，在职共48年。2009年他在众议院大选落选后退出政坛。

海部俊树1931年生于名古屋市，1960年首度参选众议员并当选。

海部是第一位昭和时代出生的首相，喜欢打上有水珠图样的领带成为他的标记。他的形象清新，受到人民支持，1990年率领自由民主党打赢众议院大选选战。

1990年8月伊拉克军队进攻科威特，导致波斯湾战争爆发，海部俊树内阁对于派遣自卫队持慎重态度，后来决定提供130亿美元（175亿新元）给以美国为首的多国籍军队。波斯湾战争结束后，他决定派日本海上自卫队扫雷艇到波斯湾，这是自卫队成立后首度到海外执行任务。

根据日本政府去年12月22日解密的外交文件，从日本前政府高官的证言得知，在1990年8月波斯湾危机时，美国总统老布什曾要求海部俊树派遣自卫队为美军提供后方支援。

海部在首相任内积极进行政治改革，曾向国会提出实施小选举区制度等政治改革法案，但遭到党内反对，法案未通过，他于1991年11月下台。