忧农历新年疫情加剧 韩国延长限制措施

（早报讯）担心农历新年假期的人口流动使奥密克戎变种快速传播，韩国宣布延长防疫限制措施三周。

路透社报道，韩国在数月前实施“与冠病共存”计划，放宽社交限制。但是，仅六个星期后，当地疫情持续恶化，重症患者和死亡人数均大幅增加。

政府不得不叫停“与冠病共存”措施，并在去年12月18日起恢复社交距离规范，限缩私人聚会、大型活动人数，以及公众聚集设施营业时间。

此后，韩国的确诊人数持续下降，周四（1月13日）的新病例从去年12月中旬近8000起峰值下降到4542起。但是，本周的下降趋势似乎已见底，而部分原因是奥密克戎冠病变种感染人数激增。

韩国国务总理金富谦周五（1月14日）在一次机构内部会议上指出，各项指标或多或少有所改善，但本周新病例的数量不再趋缓。他指出，奥密克戎在短短两周内就占所有病例的20%。

被延长的限制措施将持续到2月6日，包括对餐馆、咖啡馆和酒吧实行晚上9点的宵禁。完全接种疫苗人士的私人聚会的限制将从四人提高到六人。

卫生官员警告说，如果没有更严格的距离限制，奥密克戎将在两周内成为主导病毒株，而该国在2月份的每日确诊人数将达到前所未有的2万人，3月份达到3万人。

农历新年假期从1月29日开始，数千万韩国人一般会在佳节期间在全国范围内旅行，参加家庭聚会。人口流动将大大提高病毒传染的风险。