联合国儿童基金：富裕国捐赠即将到期疫苗 贫困国被迫拒收

（早报讯）联合国儿童基金会（UNICEF）指出，一些冠病疫苗在送到贫困国家时已即将到期，促使这些贫困国家必须拒绝接收。

法新社报道，世界卫生组织对富裕国家贪占疫苗在先，之后又将快到期货捐给亟需疫苗穷国这种要命“可耻行为”猛烈抨击。其中，西非国尼日利亚上月被迫销毁100多万剂过期阿斯利康疫苗的景象，凸显出问题的严重性。

UNICEF运用其疫苗物流专长，处理空运疫苗给冠病疫苗全球获取机制（COVAX）事宜。基金会的供应部门主管卡迪利告诉欧洲议会的一个委员会，去年12月几乎1亿多剂疫苗遭拒，因为这些国家没能力赶在疫苗过期前使用，“拒收大多是因疫苗保质期相关问题”。

卡迪利解释，疫苗到手时就将过期，显然是这些国家规划疫苗接种计划的重大瓶颈。她告诉议员，到目前为止，透过COVAX机制交付给穷国的疫苗，欧盟捐赠占三分之一。

去年10至11月，有1500万剂欧盟捐赠疫苗被拒，其中75%属阿斯利康疫苗。这些疫苗送抵后离过期不到10周。卡迪利表示，还有好几个国家要求延至今年3月以后再把疫苗送来，因届时他们才较能克服冷藏链的压力。

世卫去年12月29日宣布，194个成员国中有92国尚未达成2021年底40%人口注射疫苗的目标。

世卫总干事谭德塞说：“问题主要在于去年大部分时间穷国都拿不到疫苗，加上拿到的又都是快过期的货，缺乏注射针筒等主要物件也是原因之一。”“这不仅可耻，更是葬送人命的行为。”