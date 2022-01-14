特斯拉官网接受狗狗币

（早报讯）电动汽车巨子特斯拉（Tesla）隔夜突然开始在其公司官方网站接受狗狗币，好些产品现在都以狗狗币（Dogecoin）为标价。

根据《联合早报》在特斯拉网站所见，在“生活”（lifestyle）栏目下列出的商品，如Giga Texas皮带扣、Cyber​​quad for Kids和Cyber​​whistle均以狗狗币定价。皮带扣标价为835狗狗币，Cyber​​quad for Kids标价1万2020狗狗币，Cyber​​whistle标价则是300狗狗币。

在该网站进行购物时，点按付款并填写表格后，网页会显示一个二维码（QR code），允许买家在网站上以狗狗币付款。根据记者网上尝试，买家有30分钟的时间完成付款。付款页面上会显示倒计时。

狗狗币的联合创始人马库斯（Billy Markus）在美国时间周四深夜，发了一条推文指出特斯拉的最新动作。截至发稿时，过去24小时里，狗狗币股价上涨了17.81％，至0.20美元。

其实早在上个月间，一向偏爱狗狗币的特斯拉执行总裁马斯克（Elon Musk）就曾表示，该公司“将尝试以狗狗币出售一些商品，看看到时情况如何。”

不过截至发稿时，记者确定特斯拉网站上的车辆以及大部分销售的产品还是继续以美元定价。