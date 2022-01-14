今晚美市盘前几乎持平 重点谈处于转折点的花旗集团

今天重点：

（早报讯）●在等待着各大银行即将发表业绩之际，今晚（1月14日）8点截稿时各个指数期货走势几乎持平。标准与普尔500指数期货仅是略低0.10点，报4658.90点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也退16.90点或0.11％，报15478.70点。

●在第四季财报季正式开始前的最后一个交易日，华尔街主要股指隔夜（周四）收低，纳斯达克指数领跌。标准与普尔500指数隔夜跌67.33点，闭市报4659.02点。道琼斯指数也失守176.70点，闭市报36113.62点。纳斯达克指数则创下自1月5日以来最大的单日百分比跌幅，以409.48点或2.57％跌幅收市，报15495.62点。

●美国股市隔夜成交量是104亿3000万股，和过去20个交易日的103亿9000万股平均成交量不相上下。

●今晚受投资者关注的是各大银行第四季度业绩报告，包括花旗集团（Citigroup）、摩根大通(JPM)及富国银行(WFC)等。由于新的贷款额增加和国债收益率坚挺，大型银行的季度核心收入预料将上升。美国资金管理公司贝莱德（BlackRock）也会在今晚发表业绩。

盘前交易重点：

●模因股票（Meme stocks）之一的AMC，在首席执行官亚隆（Adam Aron）披露出售大笔公司股票之后，股价隔夜（周四）跌至近八个月的最低点。但亚隆也隔夜公开表示说他已“完成所有出售”来试图安抚投资者。在过去三个月里，亚隆总共抛出总额达4210万美元的AMC股票。在截稿时，该股盘前波动不大，微退0.16美元，报20.82美元。

●台积电（TSM）隔夜表示，在全球晶片短缺持续一年多的大环境下，台积电决定拨出400亿至440亿美元来增加其晶圆厂产能。台积电一年前曾公布220亿美元资本支出预算。此次的投资承诺翻了一倍，让投资者信心满满。该股隔夜盘中猛起10％达145.00美元，突破去年2月16日的创纪录收盘价140.05美元。不过收市时涨幅为5.3％，闭市报139.19美元。截稿时，该股盘前出现套利，跌2.08美元，报137.11美元。

●Snap（纽约证券交易所，股票代码：SNAP）隔夜猛挫10.2％，触及一年多以来的最低点。美国投资银行Cowen将该股目标价从原本的75美元，大幅度下调至45美元。不过，这次股价大跌，意味着从这里上涨的空间有17％。截稿时，该股盘前微跌0.04美元，报38.34美元。

●Lumen Technologies（纽约证券交易所，股票代码：LUMN）隔夜大幅度下跌6.1％。据彭博社报道，瑞士信贷昨晚接头以12.65美元的价格将一大笔的2500万股股票从一个不知名的卖家手中抛出。这个价钱比昨天的收盘价低了4.8％。截稿时，该股盘前回弹0.09美元，报12.36美元。

●花旗集团（Citigroup）将以49亿新元（约36亿美元）的价格将印尼、马来西亚、泰国和越南的消费银行业务出售给本地的大华银行，以继续推动简化银行业务的决策。大华银行将给予银行相等于收购业务的净资产，外加9亿1500万新元的溢价。下文我们就谈谈花旗集团这只股票。

●盘前活跃股按序：福特（Ford Motor）、拉斯维加斯金沙集团（Sands Corp）、Novavax、英伟达（NVIDIA）和特斯拉（Tesla）。截稿时，除了金沙集团上升之外，其他的股价全部下跌。

花旗集团将在今年3月举办投资者日，相信到时候会与投资者分享更多银行转型方面的努力及成绩。（路透社）

花旗集团（Citigroup）

（纽约股票交易所，股票代码：C）

今年开年股市上涨，不少银行股因为利率展望有利于业务而股价一再被推高，享受了丰收的一年，但是花旗集团股价却反其道而行之。在经过多年利润下滑和现在的监管问题笼罩下，该银行似乎正处于扭亏为盈的转折点。

花旗集团今晚将公布第四季度业绩。华尔街一般分析师的共识是，花旗集团每股盈利将会是1.72美元，同比下降16.8％。营业额预计将增长2.1％至168亿5000万美元。

对于花旗集团而言，过去一年是糟糕的一年。追踪大型银行股的KBW纳斯达克银行指数去年共上涨将近35％。但是花旗集团的股价却下跌了1.78％，远远不及同业的表现。该股是在12月触底后，好不容易开始逐步回升到50日线上方，于隔夜闭市报67.78美元。

花旗集团能否在今年扭转颓势？让我们来看看。

也许大家还记得约两年前，花旗集团由于文书错误，意外向错误的各方发送了9亿美元的巨大款额之事。其实与许多同行比较，花旗集团内部业务程序常被分析师比喻为缺乏现代化。

随后美国监管机构又对花旗集团处以4亿美元的罚款和停止令，要求管理层修复与合规、数据和风险管理等事项；花旗集团当时的首席执行官科尔巴特（Michael Corbat）又突然宣布退休。一连串的负面事件让花旗集团的投资者一直到去年都“难以释怀”。

所幸接手执掌花旗集团的弗雷泽（Jane Fraser）改变了集团的战略，并宣布以出售或退出的方式，离开13个缺乏竞争的全球市场。而今天花旗集团以约49亿元，把亚细安四个市场的消费银行业务卖给我国的大华银行，便是落实这个新战略的其中一步。

弗雷泽还表示，花旗集团将进一步投资在已获得良好回报的业务，并专注于财富管理等轻资本业务，特别是花旗集团的国际财富管理业务。

不过在过去一年里令投资者最失望的是，花旗集团已暂停本季度的股票回购。以花旗集团现在股价来说，它仅是有集团有形账面价值(TBV)的约85％左右。

花旗集团股价下跌反映了多年来市场对这只股票的失望情绪。但是花旗毕竟是拥有世界最强大投资银行部门的金融集团之一，并占有美国存款市场的4％。

首席财务官梅森（Mark Mason）去年底表示，花旗集团将会在今年第一季度重新开始股票回购活动。在集团转型计划进行的同时，回购股票将让集团有形账面价值继续增长。

花旗集团的转型可能需要多年努力才能真正看到成绩。该银行将在今年3月举办投资者日，相信到时候会与投资者分享更多这方面的努力及成绩。

如果花旗集团能够在今年恢复到形账面价值，该股将会是在每股80美元的水平。不过目前Tipranks的15名股票分析师当中，有八位给予该股“买入”的评级，七名给予“持守”，似乎对该股的前景信心也是参半，而给予的一年期限平均目标价为78.56美元。

也许真的得要等到3月份的投资者日之后，投资者才能够从集团发出的更详细讯息后，才能恢复对花旗集团的信心。