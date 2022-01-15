朝鲜称昨在火车上发射两枚近程导弹命中靶标

（早报讯）朝中社周六（1月15日）报道，朝鲜14日在火车上发射两枚“朝版伊斯坎德尔”近程弹道导弹（KN-23）。

韩联社引述该报道称，此次试射为检验平安北道铁路机动导弹团实战能力的射击训练。铁路机动导弹团14日上午接到总参谋部的火力任务后迅速前往发射地点，朝向东部海域发射两枚战术导弹，并精确命中海上的靶标。

这是朝鲜第二次在火车上发射导弹。去年9月15日朝鲜在平安南道阳德郡从火车上首次发射弹道导弹。

从此次发布的图片来看，朝鲜14日从平安北道义州郡发射的导弹贯穿内陆地区，并命中咸镜北道吉州郡舞水端里近海一座无人岛上靶标。专家分析认为，下降段进行水平滑翔后二次爬高的“朝版伊斯坎德尔”导弹的精准度有所提升。

朝中社说，此次训练旨在检查平北铁路机动导弹团的备战状态，提高火力任务执行能力。据报道，朝军干部和国防科学院干部指导了发射训练，朝鲜领导人金正恩未到场参观。

据韩国联合参谋本部14日消息，朝鲜分别于当天下午2时41分和2时52分左右，从平安北道义州一带向东部海域发射疑似近程弹道导弹的飞行器，飞行距离约430公里，飞行高度约为36公里。这是继1月5日和11日之后，朝鲜2022年第三次试射导弹。