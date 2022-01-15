菲律宾购买印度反舰系统 加强海军防御

（早报讯）菲律宾和印度达成一项军购协议，菲律宾将以近3.75亿美元（约5.05亿新元）向印度购买一套岸基反舰导弹系统，以加强其海军防御。

路透社报道，菲律宾一项为期五年的军队硬件现代化项目即将到期，该项目斥资约58.5亿美元，为包括二战时期军舰和在越战中使用的直升机进行现代化。

菲律宾国防部长洛伦扎纳周五晚（1月14日）在面簿帖文说，根据菲印两国协商达成的协议，布拉莫斯航空航天私人有限公司（Brahmos Aerospace Private Ltd）将为菲律宾提供三个电池、培训操作员和维修人员，以及后勤支持。

双方在2017年拟定协议，之后受冠病大流行影响而面临预算分配延误问题。新的反舰系统旨在阻止外国船只入侵菲律宾200海里的专属经济区。

菲律宾2018年已购买以色列制造的Spike ER导弹，这是菲律宾首个用于海上威慑的舰载导弹系统。

中国坚持对南中国海大部分地区拥有主权，每年经过南中国海的贸易商品价值超过3.4万亿美元，而文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南也宣称拥有南中国海部分地区的主权。

尽管在菲律宾总统杜特尔特上台后，中菲之间的关系较为友好，但两国仍不时为南中国海问题而起争端。

菲律宾2013年把菲中南中国海主权争议提交海牙的国际常设仲裁法院，根据《联合国海洋法公约》（UNCLOS）就菲律宾与中国在南中国海的海洋权利，作出三个方面的15项仲裁。这其中包括要求仲裁庭裁决中国的“九段线”是否能成为中国海洋领土主权的有效依据，以及中国是否享有“九段线”内的历史权益。

2016年7月，海牙仲裁法庭裁决菲律宾“胜诉”，裁定中国对南中国海没有“历史性所有权”，否定了中国主张的“九段线”。

中国政府指该仲裁庭对有关事项无管辖权，并重申中国“不接受、不参与和不承认”国际仲裁庭作出的任何裁决。