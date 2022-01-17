美得州挟持事件的嫌疑人为英国公民 英警方扣留两名青少年

（早报讯）美国联邦调查局（FBI）确认，得克萨斯州犹太教堂挟持人质事件的涉案嫌疑人为英国公民。与此同时，英国警方就此事件扣留了两名青少年。

路透社报道，FBI星期天（1月16日）公布，挟持者是44岁的英国公民马利克·费萨尔·阿克拉姆（Malik Faisal Akram），此人两周前从纽约肯尼迪国际机场入境美国。

阿克拉姆一名兄弟指他有精神疾病。美国执法部门正在评估阿克拉姆生前的心理健康状况，并调查他是否与恐怖组织有联系。

英国大曼彻斯特警方星期天表示，两名青少年在南曼彻斯特被拘留，这是对周六（15日）在得州犹太教堂发生的挟持人质事件进行的调查的一部分。

美国总统拜登星期天早前说，挟持人质事件是“恐怖行为”，但当局尚“没有充分事实”确定挟持者的动机，也不清楚犹太教堂为何成为挟持者的目标。

得州北部沃思堡郊区科利维尔一所犹太教堂1月15日发生一起挟持人质事件。经过约11小时的对峙，四名人质全部获救，挟持者死亡，警方没有说明挟持者死因。

据报道，挟持者曾要求美国政府释放巴基斯坦神经学家阿菲娅·西迪基（Aafia Siddiqui）。2010年，美方以西迪基试图袭击驻阿富汗美军等罪名判处她86年监禁。西迪基目前被关押在沃思堡一所联邦监狱。