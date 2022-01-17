美国零售巨头沃尔玛悄悄为NFT计划铺路

（早报讯）在各个领域企业都纷纷要与加密货币扯上关系之际，美国零售巨头沃尔玛（Walmart）也悄悄为自己即将开拓的加密货币非同质化代币（NFT）计划铺路。

沃尔玛向美国专利和商标局提交的文件显示，该集团正准备推出自己的加密货币和一系列NFT，以满足新兴市场客户对元宇宙产品的需求，希望自己也能在元宇宙市场分到一杯羹。

根据彭博社报道称，沃尔玛在12月间申请注册了几个新商标，显示它正计划制造和销售虚拟的电子产品、装饰品、玩具、体育用品和个人护理商品。

根据沃尔玛公司官方网站上的招聘信息，沃尔玛在8月间也上载了一份职位空缺。这个职位主要的工作是制定“加密货币战略和虚拟产品路线图”，同时协助公司发掘“与加密货币相关的投资”和寻找“合作伙伴关系”。这些申请截止日期是12月30日。其中还有一项是聘请善于在金融交易平台运用虚拟货币和广告的人才。

不过根据彭博社报道，沃尔玛发言人说：“沃尔玛正在不断探索新兴技术如何塑造未来的购物体验。不过我们今天没有进一步的讯息与大家分享。但是，作为集团业务不断创新的过程的一部分，我们是会定期提交商标申请的。”

市场一直就有沃尔玛朝向加密货币发展的消息。去年9月更是上演了一场备受瞩目的恶作剧。当时假新闻说沃尔玛将接受莱特币（Litecoin）付款结账。这个消息让莱特币突然飙升。

不过去年10月间，沃尔玛确实是曾启动了一项试点计划，让购物者可以在其美国部分商店的Coinstar提款机购买比特币。Coinstar是一家经营硬币提款机的美国公司，它在沃尔玛属下的各个分店中，设有200个提款机。

上个月初沃尔玛首席财务官比格斯（Brett Biggs）也在一项分析师会议上表示，如果客户需要，该公司愿意允许购物者使用加密货币付款，但该公司认为目前仍没有必要急于推出。

尽管供应链陷入困境，沃尔玛本月初报告的第三季业绩仍高过华尔街一般分析师的共识，第三季度盈利达1405亿美元，同比增长4.3%，营运盈利同比增长6.3%，调整后每股收益为1.45美元。

虽然如此，沃尔玛（股票代码：WMT）股票价格在过去一年里，其实没有什么变动，全年只是微起1.67美元或1.16%，于上周五闭市报145.06美元，因此投资者都在市场寻找一些蛛丝马迹，看看这个零售巨头在新的一年里是否能够出现转机。