又一禁止小马可斯竞选总统的请愿被选委会驳回

（早报讯）又一个要求禁止菲律宾已故独裁者马可斯的儿子小马可斯参加总统选举的请愿被驳回。

路透社报道，代表菲律宾一个请愿团体的律师说，选举委员会第二分部周一（1月17日）驳回了他们的请愿。

事实上，选举委员会收到了多份要求取消小马可斯竞选资格的请愿书，请愿书指小马可斯面对未缴纳所得税的指控或指他没有提交纳税申表。在菲律宾，在逃税罪名下被定罪者将终身丧失参选资格。

多个维权团体对小马可斯参选总统表示担忧，他们担心马可斯家族重掌政权，其已故父亲马可斯1970年代在菲律宾实施的戒严令可能会历史重演。

马可斯在1965年当选总统后掌权长达20年，他在1986年被“人民力量”革命推翻后，举家逃往夏威夷。1989年马可斯在夏威夷逝世后，他的家人陆续返回菲律宾，并在政坛卷土重来。

马可斯家族被指在马可斯执政期间，通过敲诈商人、贪污公款、盗窃国库和非法转移资金等大肆敛财。

菲律宾将在今年5月9日举行全国和地方选举，将选出新一届总统、副总统、国会议员、地方行政长官和议员等。菲律宾正副总统选举是分开举行的。

现任总统杜特尔特的任期将在6月到期。依照菲律宾宪法，总统任期为六年，不得连任。杜特尔特的女儿莎拉将代表基督教穆斯林民主力量党（Lakas-CMD）竞选副总统。