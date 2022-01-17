韩国决定不在传播风险低场所实施防疫通行证制度

（早报讯）韩国决定不再对补习班、读书室、博物馆、影院、大型超市等疫情传播风险低的场所，实施防疫通行证制度。

韩联社报道，韩国中央灾难安全对策本部第一次长权德喆周一（1月17日）表示，政府计划对可以随时戴口罩、唾液飞溅少的场所解除防疫通行证制度，包括冠病疫苗接种证明和冠病检测阴性证明等。

与去年12月相比，韩国现在的疫情形势有所趋缓，而医疗体系承受能力加大，有必要放宽风险不高场所的防疫通行证制度。加上，法院日前就防疫通行证制度做出截然不同的判决，引发各地混乱，需要加以调整。

首尔行政法院行政4庭1月14日就医疗界和宗教界人士等1023人针对首尔市长提出的有关停止执行冠病防疫通行证制度的申请作出判决，裁定政府停止执行防疫通行证制度的部分措施，该裁决涉及首尔地区的青少年、大型超市和百货商店。同一天，首尔行政法院行政13庭驳回针对保健福祉部长官提出的停止执行防疫通行证的临时处分申请。

权德喆表示，上周韩国的奥密克戎变种毒株检测率高达26.7%，为前一周12.5%的一倍，94.7%境外输入病例感染奥密克戎，预计该毒株可能会在本周末成为韩国的主流毒株。

他说，政府将加快筹措重症病床和定点病床，完善居家治疗体系，并确保额外口服药，构建高效服药及监测系统。