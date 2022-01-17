冠病大流行期间全球十大富豪财富翻了一番

（早报讯）周一（1月17日）发布的一份报告指出，冠病大流行期间贫富差距与不平等现象加剧，在疫情肆虐头两年，世界十大最富有人士的财富增加了一倍。

法新社报道，乐施会在世界经济论坛召开前发布的报告中说，全球十大富豪的财富从7000亿美元跃升至1.5万亿美元（约2万亿新元），平均每天增长13亿美元。

全球十大富豪多来自欧美国家，但印度亿万富豪的财富也在2021年增长了一倍以上，去年晋升亿万富豪行列的印度公民增加了40人，达到142人。他们的总财富达到近7200亿美元，比印度最贫困的40%人口的财富总和还要多。

乐施会表示，在冠病大流行期间，亿万富豪的财富增长幅度超过了前14年，当时世界经济正遭受自1929年华尔街股灾以来最严重的衰退。

乐施会将这种不平等称为“经济暴力”，并表示，每天有2万1000人因为缺乏医疗保健、基于性别的暴力、饥饿和气候变化而死亡。

该发展和救援组织联盟补充说，冠病大流行至今已导致1.6亿人陷入贫困，其中又以非白人少数民族和妇女受害最大。

《福布斯》的世界十大富豪名单包括：特斯拉和SpaceX首席执行官马斯克、电商亚马逊公司的贝佐斯、谷歌创始人佩奇和布林、面簿公司创始人扎克伯格、前微软首席执行官比尔·盖茨和鲍尔默、前甲骨文首席执行官埃里森、美国股神巴菲特以及法国奢侈品集团LVMH总裁阿尔诺。