日本将提前启动追加剂接种 绝不容朝鲜导弹技术显著提升

（早报讯）日本首相岸田文雄周一（1月17日）表示，鉴于奥密克戎变种毒株蔓延迅速，全国新增冠病确诊病例继续飙升，政府决定提早启动冠病疫苗追加剂的接种，把接种时间表提前一至两个月。

路透社报道，岸田文雄在国会发表政策演讲时说，日本将加强其在台湾附近的西南岛屿周围的防御能力，绝不容忍朝鲜的导弹技术显著提升。

岸田文雄同时强调，应对冠病疫情是其领导班子的首要任务。从3月开始，老年人将在接种第二剂疫苗六个月后接种追加剂，原计划的间隔期为八个月。其余成年人的第二剂疫苗和追加剂的间隔时间则将缩短一个月或两个月。

根据牛津大学的“我们的世界数据”项目，目前已接种追加剂的日本人还不到1%，远远落后于英国的53%和美国的24%。

朝鲜周一早上发射两枚疑似近程弹道导弹的飞行器。

韩国联合参谋本部说，朝鲜当天上午8时50分和8时54分左右在平壤顺安机场一带朝着东北部海域各发射1枚疑似为近程弹道导弹的飞行器，射程约380公里，射高约42千米。韩美情报部门目前正在深入分析各项参数。

朝鲜先后于1月5日和11日从慈江道一带向半岛东部海域各发射了一枚自称为“高超音速导弹”的弹道导弹，14日在平安北道义州一带铁路上发射了两枚KN-23近程弹道导弹，17日的导弹试射是朝鲜2022年的第四次武力示威。