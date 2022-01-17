苏伊士运河2021年通行船只创新高

（早报讯）尽管去年3月“长赐号”巨轮搁浅造成苏伊士运河堵塞，加上冠病疫情所带来的冲击，但2021年通过苏伊士运河的船只数量仍然创下新高。苏伊士运河管理局预计，今年运河运量将继续上升，运量在扩建工程完成后将进一步提高。

苏伊士运河管理局主席兼总经理拉比星期天（1月16日）说，去年通过苏伊士运河的船只达2万零694艘，为运河创收63亿美元（约85亿新元）。拉比还称，尽管苏伊士运河从今年2月起将通行费上调6%，但预计今年的运量仍将上升，因为造船企业正在建造更多的船只。

他补充称，运输液化天然气的船只将不受提价影响。同时，使用符合联合国排放标准燃料的船舶也可能获得折扣，不过这些计划尚未最终敲定。拉比还说，一项拓宽和加深苏伊士运河的工程正在进行中，这项工程已于2021年7月启动，预计工期两年，如果顺利，将于2023年7月竣工。

苏伊士运河位于埃及，连接地中海和红海，是亚欧海上通道的咽喉。据统计，全球约12%的贸易通过这条水道进行。

去年3月23日，重型货轮长赐号在苏伊士运河搁浅，导致运河航运受阻近一周。随后，苏伊士运河管理局宣布了拓宽加深苏伊士运河南段的计划，以避免此类事件再次发生。

根据计划，工程涉及苏伊士运河苏伊士市至大苦湖段约30公里航道，将在此前基础上向东拓宽40米，最大深度从大约20米加深至约22米。此外，苏伊士运河管理局还计划将2015年建成的一条航道进一步向北延伸。

拉比指出，届时，苏伊士运河这段困难河段的通航效率可提升28%。