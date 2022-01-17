欧洲资产管理DNB去年底在美国股市大进货

（早报讯）欧洲知名资产管理公司DNB Asset Management去年（2021年）结束前在美国股市大进货。其囊中物包括：苹果（Apple）、中资电动汽车蔚来（NIO）、电动卡车制造商Nikola，甚至还有莫因股票之一的AMC Entertainment。

在美国股市目前波动幅度较大，整体走势又似乎没有明显方向的情况下，市场投资者都在看大盘买家的各种动作，希望能够从中得到一些“投资启示”。

根据美国财经网站《巴伦周刊》（Barron's），挪威最大的金融服务公司DNB的子公司，即管理着近700亿美元资产的DNB Asset Management，是向美国证券交易委员会呈报去年第四季交易时，披露了该公司的交易情况。

据报道，该资产管理公司在去年第四季买进12万3545股AMC股票，把在该公司在AMC截至12月底的持有量增加到17万2064股。AMC股票的价格在去年总共上涨了将近13倍。不过今年到目前为止，该股价则下跌22.44％，于上周五报20.57美元。

截至去年12月底，DNB Asset Management也买进了78万零459股苹果股票，将其持股量增至460万股。苹果股价在去年飙升了34％，但今年迄今为止，股价只略起0.51％，于上周五闭市报173.07美元。

DNB Asset Management在第四季度末也再度买进14万4250股蔚来股票，把在该公司的持有量增加至83万3746股。蔚来股票今年总共下调7.53％，上周五以30.95美元收市。

该管理公司也在Nikola增持6万零837股，截至去年底总持有量计24万9443股。Nikola股价在去年下跌35％。不过，今年迄今已稍微上涨2.1％，收复了部分失地。