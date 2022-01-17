马雪州一诊所 涉伪造逾5600疫苗接种证书

（早报讯）马来西亚警方加强取缔伪造疫苗接种证书的医务人员。警方发现雪兰莪一家诊所为超过5600人伪造证书，每份证书收费500令吉至3000令吉（约160新元至970新元），涉案金额将近1000万令吉。当局指涉案者将原本应该用来接种的疫苗倒掉，并将空瓶归还卫生部作为“接种证明”。

医生等七男女扣留助查

雪州总警长阿尊奈迪今天（1月17日）召开记者会宣布，警方调查有关付费购买疫苗接种证书的通报时，循线查到这家位于雪州鹅唛地区的私人诊所，并扣留医生等七名男女协助调查。被捕者年龄介于20岁至35岁。

他透露，这家诊所获得卫生部授权为民众接种疫苗，但却在约三个月前开始为反疫苗分子伪造疫苗接种证书。初步调查显示，每份伪造证书一开始时的售价是3000令吉，但过后由于“市场竞争”而逐渐降价至每份500令吉。

他说：“警方调查显示，这家私人诊所按卫生部防疫手机应用MySejahtera的预约提供疫苗接种服务，不过，一旦遇到反疫苗分子，嫌犯收钱后就将疫苗液体倒掉，再将空瓶归还卫生部并伪称已为预约者注射疫苗。”

他表示，警方发现嫌犯的手提电脑内有5601条接种者的记录，初步判定这些人的接种证书都是伪造的。

他指出，警方已经援引刑事法典第269条文（因行为疏忽而可能散播任何危及性命的疾病），以及1988年传染病预防和控制法令调查此案。刑事法典第269条文的最高刑罚是入狱不超过半年、罚款或两者兼施。1988年传染病预防和控制法令最高刑罚为罚款1000令吉。