马国去年底大水灾 经济损失53亿至65亿令吉

（早报讯）马来西亚政府透露，据国家统计局初步调查，去年12月大水灾造成的经济损失介于53亿至65亿令吉（约17亿至21亿新元），其中损失最严重的是雪兰莪。

负责经济事务的首相署部长慕斯达法昨天（1月16日）在国家统计局推介“2022年家庭收入支出和基本设施调查”的推介仪式上说，上述损失包括民宅损失12亿至14亿令吉，商店损失5亿至6亿令吉，以及公共设施损失约20亿令吉。他说，公共设施方面的损失主要由于大水冲毁道路与桥梁。

全国160县中50个受灾

慕斯达法说，水灾损毁10亿至13亿令吉的各类交通工具，并造成农业领域损失4090万至4990万令吉，制造业则蒙受8亿至10亿令吉的损失。据统计，全国超过160个县区之中，这次有50个县区遭遇大水。

马国去年12月17日发生大水灾，造成至少55人死亡。这是2014年以来灾情最严重、死亡人数最多的水灾。这次的灾民人数在12月23日达6.1万，当局一度开放超过400个临时收容中心。当时，西马11州中，有八州传出灾情，其中雪兰莪及彭亨最严重。

第一波水患还没完全消除，西马去年12月30日又开始连日大雨，并在今年元旦引发第二波水灾。这次灾区转至彭亨、登嘉楼、森美兰、马六甲与柔佛等西马五州，以及东马沙巴。灾情在1月5日之后才逐渐改善。