朝鲜称昨试射战术导弹 精确命中海上靶标

（早报讯）朝中社周二（1月18日）报道，朝鲜周一在平壤顺安机场一带朝着东北部海域发射的两枚飞行器为有朝版“陆军战术导弹”（ATACMS）之称的KN-24导弹。

该报道称，根据朝鲜国防科学院和第二经济委员会等有关机关的计划，周一进行了战术导弹验收发射试验。该试验旨在有选择性地检验已投产的战术导弹，验证武器体系的精准性。这两枚从西部地区发射的战术导弹，精确命中位于半岛东部海域岛屿的靶标，国防科学院验证了其精准性、安全性和运用效果。

韩联社指出，从报道内容来看，朝鲜随机挑选已投产的导弹进行实地发射试验，检验导弹的性能。这说明KN-24导弹已完成实战部署，今后或将增加产量。

朝鲜曾于2019年8月两次试射KN-24导弹，并于2020年3月再度试射，此次是朝鲜第四次发射该款导弹。该导弹由装有两根发射管的履带式或轮式导弹发射车（TEL）进行机动发射，发射车先可潜伏在隧道或丛林中，并在驶入开阔地发射后快速转移至隐蔽地点。

据推测，朝鲜此次设定的靶标位置可能与本月14日相同，位于咸镜北道吉州郡舞水端里近海的一座无人岛，距离发射地顺安机场的直线距离为370～400公里。从在不同地点用不同的导弹打击同一目标的情况来看，朝鲜或进行了突袭性导弹发射演练。若从平壤发射，打击范围覆盖忠清南道鸡龙台的韩国陆海空三军总部，且最大飞行高度低于“萨德”（末段高空区域防御系统）的最低拦截高度，不易防范。

据韩国联合参谋本部1月17日消息，朝鲜当天上午在平壤顺安机场一带朝着东北部海域各发射两枚疑为近程弹道导弹的飞行器，射程约380公里，射高约4万2000米。