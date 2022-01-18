人老脑不老 股神巴菲特公司股价创新高

（早报讯）不可小看老人家。美国股神巴菲特（Warren Buffett）高龄91岁，但是人老仍精明，属下的公司股价更是创下历史新高。

巴菲特的控股公司伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway A，股票代码：BRK-A）和（Berkshire Hathaway B：BRK-B）的股票价格也已经轻松超越了SPDR标准与普尔500信托的表现。

SPDR标准与普尔500信托是全球上最大的挂牌基金（ETF），旨在追踪标准与普尔500指数。该挂牌基金过去一年攀高86.07美元或22.73％，于上周五闭市报464.72美元。

相比之下，巴菲特的Berkshire Hathaway A股上周五闭市价是48万5379美元，比一年前涨了13万2905美元或37.71％；Berkshire Hathaway B股也在过去一年里上涨了89.58美元或38.19％，上周五闭市报324.13美元。这两只股的涨幅明显胜出，双双目前都在历史新高区域交易。

不过，老人家巴菲特本来可以还更有钱的。如果我们“事后孔明”帮他老人家计算一下，他的伯克希尔哈撒韦公司也许太早抛售富国银行（Wells Fargo）股票，而错失了100亿美元的盈利。伯克希尔哈撒韦在2020年退出摩根大通（JPMorgan）和高盛（Goldman Sachs），也让老人家少赚50亿美元。

根据过去发表的资料，截至2019年底，巴菲特的公司本来拥有3亿4600万股富国银行股票，相等于持有该银行的8.4％股份。伯克希尔哈撒韦公司是在接下来的五个季度中几乎卖出了极大部分，最后一次计算时只剩下67万5000股富国银行股票。

根据富国银行在这段期间的每股30美元的平均股价计算，巴菲特和他的团队从股票销售中取得大约100亿美元。不过，富国银行股票现已回弹至58美元，达到2018年8月以来的最高水平。如果巴菲特没有走卖股的这步棋，他今天在富国银行的投资价值将达到200亿美元，几乎是他70亿美元成本价的三倍。

因为担心冠病疫情会让他的投资组合过度暴露于金融业，巴菲特在2020年也出售了其他几只银行股票。他在2020年退出了摩根大通和高盛，这两只股票目前的交易价格也接近历史高位，前者上周五闭市报157.89美元，一年升幅为14.38％，后者上周五闭市报380.94美元，一年升幅为29.48％。

市场当时传，伯克希尔可能以约61亿美元和24亿美元的价格，出售在摩根大通和高盛的股份。如果巴菲特没有将它们兑现，那么这两个投资项目今天将分别价值95亿美元和47亿美元。

换句话说，巴菲特在这三笔交易中就少赚了150亿美元。尽管如此，这位精明老人在2020年第二季也投资了21亿美元于美国银行（Bank of America）。这个投资也让他翻了一番，所以巴菲特也没有完全错过银行股的反弹。总结一句，还是一名精明老人。