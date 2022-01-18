汤加本土外小岛受到灾难性破坏 至少两人遇难

（早报讯）联合国周二（1月18日）表示，日前大规模的火山喷发和海啸给汤加本土外小岛屿带来了“灾难性”的破坏。

路透社报道，联合国官员表示，位置偏远、低洼的哈派群岛（Ha'apai islands）中发出了一个求救信号，他们尤其担忧福诺伊岛（Fonoi island）和芒果岛（Mango island）上民众的情况。据汤加政府报道，芒果岛上有36人，福诺伊岛上有69人。

汤加警方向新西兰高级专员公署表示，目前确认有两人死亡。据悉，其中一名遇难者是一名50岁的英国妇女。

汤加驻澳大利亚代表团副团长图伊哈兰金吉说，新西兰国防军侦察机拍摄的图像令人震惊，芒果岛上的整个村庄被夷为平地，附近的阿塔塔岛（Atata island）上的许多建筑物也消失不见。他担心死伤人数还会上升。

汤加的主要机场富阿阿莫图国际机场并没有在此次天灾中受损，但整个机场被大量火山灰覆盖，导致机场无法全面运作，阻碍了国际救援工作。

澳洲太平洋事务部长萨撒加说：“现在的首要事项是把物资送到汤加，而我们在机场面对的问题最大。到处还是满布火山灰。”

汤加官员计划疏散小岛屿的居民，“据我们了解，当地情况非常恶劣，许多房屋都在海啸中被摧毁”。

南太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊岛海底火山1月14日和15日连续两天喷发，其中15日的喷发威力尤其巨大，太平洋沿岸多国受到波及。早期数据显示，这可能是自1991年前菲律宾皮纳图博火山爆发以来，最大规模的一次火山喷发。