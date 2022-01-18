伊朗敦促美就伊核谈判关键议题作出政治决断

（早报讯）伊朗外交部发言人哈提卜扎德说，伊朗核问题全面协议相关方谈判已在很多方面达成一致，但有关解除对伊制裁等关键议题还未解决，特别需要美国作出政治决断。

新华社报道，哈提卜扎德周一（1月17日）在例行记者会上说，各方谈判代表已在很多方面达成一致，目前正在将已形成的共识转化为书面文字。但有关解除对伊制裁等关键议题还未解决。

他说，美国必须作出政治决断，以推动谈判尽快“达成一项可靠和持久的协议”。

针对美国国务卿布林肯日前就美伊恢复履约谈判发表的言论，哈提卜扎德回应说，建议美方采取主动行动，着眼现实方案。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，时任美国总统特朗普让美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

1月13日，布林肯表示，决定美伊能否恢复履约“仅剩数周”，一旦谈判失败，美方将同盟友一道审视其他方案。