槟城垃圾场火患污染空气 威南10所中小学关闭三天

（早报讯）马来西亚槟城州威南浮罗布隆垃圾场火患造成空气严重污染，当地10所中小学从本周三起关闭三天，即1月19日至21日。

星洲日报报道，这10所中小学分别是培德小学丶高渊楣南淡小丶高渊淡小丶樟角淡小丶斯里圣淘沙国小丶克乐当再也国小丶美以美国小丶高渊国小丶斯里尼蒙国中以及美以美国中。

掌管环境与福利事务的槟州行政议员（州部长）彭文宝今天（1月18日）早上在WhatsApp群组转发一则由威南县教育局主任莫哈末齐奥丁所发出的以上关闭学校通知。

在学校关闭期间，学生将居家学习，而校方须通知教师及学生家长有关居家学习一事。通告说，在昨日（1月17日）举行的县灾害会议上，鉴定方圆10公里范围内的学校空气污染指数处于第三级，即会影响人体健康并威胁人命的空污浓度。

就这项会议结果，槟州教育局局长已提交一份报告给教育部学校管理组，并批准上述受影响的10所学校从1月19日开始关闭至21日。

此外，有关通告提醒校方把暂时关闭学校一事通知学生家长及相关人士如食堂业者及学巴业者等，同时必须安排人手在周三（1月19日）早上站岗，以处理因未接获关校通知而到校的学生。

通告也说，威南县教育局将根据威南县灾害委员会的决定与劝告，最迟在周六（1月22日）通知校方有关学校复课详情。

县教育局提醒学校教职员在这期间戴口罩及减少户外活动，若有任何不适，即刻到邻近的诊所或医院寻求治疗。