马国5天内增186奥密克戎病例 雪州居多

（早报讯）马来西亚卫生总监诺希山说，马来西亚在1月14日至1月18日期间，五天内增加了186起冠病变异病毒奥密克戎病例。

他今日（1月18日）发文告说，186起奥密克戎病例涉及全马各州及联邦直辖区，分别是雪兰莪41起、砂拉越26起、柔佛20起、吉隆坡17起、霹雳16起、森美兰12起、吉兰丹及彭亨各9起、吉打8起、登嘉楼7起、马六甲、沙巴及槟城各5起、纳闽4起、布城及玻璃市各1起。

他指出，目前全国累计6432起关切变种毒株（VOC）和待观察变异毒株（VOI）病例，VOC有6412起，VOI则维持20起。

他说，在6412起VOC病例中，有5726起为德尔塔变种病毒病例、439起奥密克戎病例、233起贝塔（Beta）病例和14起阿尔法（Alpha）病例。

他说，在20起待观察变异毒株中，有13起西塔（Theta）变种病毒、4起卡帕（Kappa）变种病毒和3起伊塔（Eta）变种病毒。

诺希山说，马国单日确诊病例今天回升超过3000起，达3245起。雪兰莪占679起病例，比昨天增加155起。雪州依然是全国增加最多病例的州属。

新增病例第二多的州属为柔佛，达464起，接下来为吉打403起。

截至今天中午12时，全国累计确诊病例达281万3934起。