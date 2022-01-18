今晚美市盘前疲弱不堪 重点谈每家每户都有的宝洁

今天重点：

（早报讯）●在美国股票交易所隔夜休市。今晚（1月18日）8点截稿时各个指数期货也大多偏低。标准与普尔500指数期货下跌47.60点或1.02％，报4614.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货更是下跌261.00点或1.67％，报15350.60点。

●上周五股市似乎摇摆不定。主要股指正在测试关键支撑区域，纳斯达克指数迄今则仍旧守住其200日线。标准与普尔500指数上周五微起3.82点，闭市报4662.85点。道琼斯指数则猛挫201.81点，闭市报35911.81点；纳斯达克100指数则是上升0.75％，或115.98点，以15771.78点收市。

●银行股方面，高盛（Goldman Sachs）、嘉信理财(Charles Schwab)和Signature Bank在今晚开市前会发表业绩报告。高盛股价上周五跌破200天移动平均线，技术上处于底部。Signature Bank股票则处于“买进区域”的边缘。

●摩根大通(股票代码：JPM)、富国银行(股票代码：WFC)和花旗集团(股票代码：C)等金融机构上周五公布的业绩不那么令人振奋，反而“拖累”华尔街，削弱了市场对财报季的期待。

●其他重量级的包括：网飞（Netflix）和联合航空公司（United Airlines）也将在本周发表业绩。

●中国央行将一年期贷款利率下调10个基点至2.85％，这是该行自2020年4月以来的首次下调。

盘前交易重点：

●摩根大通（JP Morgan Chase）管理层上周五对未来几年做出一些负面评论。这些评论似乎掩盖了该行发表的强劲业绩数字。虽然利率上升通常对银行来说是一个正面的催化剂，但该银行预测未来支出会增加，其中仅2022年，因通胀和工资压力，支出就会增长8％。因此，首席财务官巴纳姆（Jeremy Barnum）表示，该银行可能会在未来一两年无法达到之前定下的17％股本回报率目标。基于此，该股盘前继续下跌，截稿时报157.44美元，跌0.45美元。

●●高盛（Goldman Sachs）将在今晚开盘前发表季度业绩。华尔街共识是季度盈利为每股11.73美元，营业额为120亿1000万美元。高盛股价在盘前交易中下跌1.51美元，截稿时报379.43美元。

●宝洁（Procter & Gamble）将在明天（本周三）发表业绩。许多投资这都非常关注该业绩，尤其是管理层即将在发布会上提及的未来业绩预测。该股盘前波动不大。截稿时截稿时报159.71美元，跌0.10美元。下文我们预先在业绩发布前谈谈宝洁。

●对电动汽车制造商Lucid投资者来说，明天（19日）是个重要的日子。该公司首次公开售股后对公司内部员工等局内人的锁定将结束。局内人明天是否会集体套现？今天持有该股的投资者应该趁最后一刻认真考虑投资策略。盘前该股就已经偏低，截稿时报41.17美元，跌1.05美元。

●美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）的基金上周五又再卖出特斯拉股票。抛售量计2万6599股股票，估计价值2790万美元。特斯拉股价上周五收盘上涨1.75％至每股1049.60美元。盘前该股就已经偏低，截稿时报1027.80美元，跌21.81美元。

●盘前活跃股按序：福特（Ford Motor）、苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这些股的股价全部下跌。

宝洁面临的更大挑战将是成本方面的控制。（路透社）

宝洁（Procter & Gamble）

（纽约股票交易所，股票代码：PG）

国际消费品巨头宝洁将于本月19日公布2022财年第二季度业绩。尽管疫情爆发，但是，疫情间该集团的销售额似乎没有受到打击，反而一直在增​​长。但是随着各国经济重新开放，营业成本上升看似已开始影响宝洁业务，连带该股股价也在今年显得意兴阑珊。

宝洁管理层之前也已经提醒投资者，表明通货膨胀将对集团利润造成的严重损害。因此，许多投资者对周三宝洁的第二季度业绩是非常关注，也要看看管理层的对集团盈利预测到底有多准确。

冠病疫情导致全球数十亿人花更多时间待在家中。宝洁产品在消费者中是具有很高的品牌认知度和信任度的，因此在这期间销售量大增也是预料中的事。宝洁2020年和2021年的营业额分别增长4.8％和7.3％，是宝洁在过去十年中取得的最高增长率。

该管理层之前公开预测，这股强劲的销售增长将在2022财年继续着，增长率预料会介于2％至4％之间。在第一季度（截至去年9月30日）业绩取得优异成绩后，该管理层甚至认为该增长率很有可能是预测的高端。

因此，宝洁面临的更大挑战将是成本方面的控制。

宝洁首席财务官舒尔滕（Andre Schulten）在第一季度业绩会议上就说：“自从我们在去年7月底给出今年的初步展望以来，营业成本都一直在上升。以当前的现货价格来计算，我们估计2022财年的税后商品成本为21亿美元。运费也继续上涨。我们现在预计运费和运输成本会在本财年增加2亿美元。”

不过舒尔滕也表示，宝洁将通过提高价格和提高生产力来抵消部分成本。

华尔街分析师预测共识是，宝洁公司第二季度的营业额会是204亿美元，每股盈利(EPS)则是1.66美元。如果该公司达到华尔街的每股盈利预期，该股的每股盈利也仅比去年同期增长1.2％。

这将比该管理层之前给于的3％至6％的每股盈利增长率来得低许多。不过，这也许是因为大部分盈利将来自集团下半年价格上涨。因此，投资者应继续关注，看看管理层是否会在周三公布第二季度业绩后改变对集团全年业绩的预测。

摩根士丹利股票分析师Dara Mohsenian上周刚表示，战略变化可以将让宝洁长期的营业额增长率维持4％的区域。她也认为宝洁有望再次超越盈利预测。

不过，目前Tipranks的九名股票分析师当中，有六给予该股“买入”的评级，三名给予“持守”评级，一年期限平均目标价为166.89美元。该股在过去一年里上升19.62％或26.21美元，于上周五闭市报159.81美元。

从目标价来看，该股上升潜能似乎有限，因此投资者也许不需急于进场，等季度业绩出炉后在做投资决定，为时也应该不会太晚。