马国证监会：反贪主席交易账户调查完成 无法断定违法

（早报讯）马来西亚证券监督委员会（SC）指出，该会已结束针对反贪污委员会主席阿占巴基交易账户的调查，而调查结果显示无法断定存在违法行为。

“根据搜集到的证据，证券监督委员会无法断定发生违反1991年证券业中央存管法令（SICDA）第25（4）条文的行为。”

该会今日（1月18日）发表文告，针对在SICDA第25（4）条文下调查反贪会主席交易账户一事做出回应。这也是阿占巴基被指拥有超额股票一事爆发以来，证监委员会首次作出回应。

证监委员会声明，作为资本市场监管机构，该委员会的职权范围是根据1993年证券委员会法令（SCA）、2007年资金市场服务法令（CMSA）和1991年证券业中央存管法令所列。

“在这方面，上述调查涉及是否存在SICDA下的潜在违规行为，该法令第25（4）条文规定，交易账户必须使用证券真实受益人或授权代理人的名字。”

根据网媒《马来邮报》日前报道，证监会针对阿占巴基借出户头给胞弟纳西尔巴基买股票一事，传召后者问话。

据了解，纳西尔巴基拥有自己的股票交易账户，调查人员将调查两兄弟之间的任何金融交易，以鉴定是否违法。

另一方面，阿占巴基当天对证监会调查结果表示感谢，并表明继续履行其职责，打击贪污。

他发表文告说，证监会告知他已完成对此案的调查。“证监会告知，对此事的调查已完结，证监会也已关闭调查档案。我对证监会没有发现我有任何不当行为的调查结果表示感谢。”

他说：“我将继续履行反贪会主席的职责，以消除国内的贪污问题，无论是任何阶级或职位。”