向汤加提供淡水等物资 新西兰军舰启航

（早报讯）新西兰国防部1月18日宣布，新西兰海军两艘救援舰已于当天出发前往南太平洋岛国汤加，准备向汤加提供以淡水为主的救援物资。

路透社报道，汤加预计将很快发出正式的援助请求，与此同时，新西兰说，海军舰艇“惠灵顿”号（HMNZS Wellington）和“奥特亚罗瓦”号（HMNZS Aotearoa）已经装载着淡水和直升机前往汤加。调查小组也随船前去。联合国人道主义事务协调厅说，联合国小组处于待命状态。

另据新西兰空军“猎户座”侦察机1月17日飞抵汤加了解的情况，由于目前大量火山灰覆盖汤加主要机场跑道，在火山灰清除之前，还不具备飞机起降条件，新西兰拟空运汤加的救援物资暂时待命。

中国通讯社引述日本放送协会1月18日的报道说，汤加火山喷发并引发海啸已经波及日本。日本农相金子原二郎表示，截至目前，已收到30艘渔船倾覆或沉没的报告，此外，裙带菜等的养殖设施也遭到破坏。

汤加的洪阿哈阿帕伊岛海底火山1月14日和15日连续两天喷发，其中15日的喷发威力尤其巨大，太平洋沿岸多国受到波及。早期数据显示，这可能是自1991年菲律宾皮纳图博火山爆发以来，最大规模的一次火山喷发。汤加政府周二（1月18日）证实，有三人在火山爆发和海啸中丧命，其中一个小离岛上的民宅全部损毁。