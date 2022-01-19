高盛大手笔发出44亿美元 巨额加薪买人心

（早报讯）高盛集团(Goldman Sachs)周二（1月18日）发布去年第四季业绩报告，但是最吸引人的还不是其业绩内容，而是它在去年第四季度大手笔额外支付的44亿美元巨额薪酬。相信此刻的高盛员工在细数钞票之际，也会对高盛更忠心。

高盛在2020年的营业额曾增长22％，但那年高盛只将薪酬提高8％。所谓今日不同往日，2021年，高盛的业绩增长33％，因此这次它给出的薪酬也跟着提高了33％，希望口袋满满的员工心情愉悦，继续留在高盛努力工作。

除了高盛以外，摩根大通（JPMorgan Chase）上周五也在发表业绩时，透露去年额外支出了36亿美元的薪酬，花旗集团（Citigroup）则额外支出了29亿美元。几乎全部大银行都为了相竞人才，大方出手发给花红和加薪。

整个投资银行业在疫情期间业务有惊人的成绩。例如想要筹集债务的现金流“紧张公司”、想要扩大版图的“野心公司”等等，喧闹的市场推动整个投资银行业收入直线飙升。像高盛这类大型投资银行更是争先恐后、四处雇佣足够多的人才来跟上不断增加的业务量，同时还要确保这些人才不会跳槽。

与上周五陆续发表业绩的摩根大通和花旗集团一样，高盛集团全年取得巨额盈利。其中高盛的投资银行部分更是公布了创纪录的年收入，其交易部门创下了12年以来的最高年收入，为整个集团创下年营业额和盈利的新纪录。

不过，在薪酬大幅度提高的情况下，高盛第四季度的盈利下降13％至39亿4000万美元，约每股盈利10.81美元。该银行未能达到之前分析师对每股盈利预测的共识，虽然该集团的营业额8％至126亿4000万美元，超越了分析师们之前的预测。

华尔街的人才争夺战现已白日化。多家大银行、金融机构都提高了初级银行家的薪酬。例如，高盛将其入门级员工（第一年分析师）的年基本工资提高到11万美元，比之前的8万5000美元的起薪增加了近30％。

高层员工的薪酬则主要是股票奖励，不过这也可以达到数百万美元的。而且高盛这次还给公司的伙伴级员工（partners）提供额外的一次性股票红利。

市场也有传闻，摩根大通本周会给该属下的投资银行家发奖金。而且这笔奖励金将比一年前高出30％至40％。

虽然员工个个喜开怀，但是市场似乎对高盛巨款留人才不以为意。该公司股票隔夜下跌26.54美元或6.97%，闭市报354.40美元。