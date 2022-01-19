福奇：公共卫生领域不平等 美国疫情严重主因

（早报讯）美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇说，美国本应该是应对冠病大流行准备最充分的国家，但却成为受疫情影响最严重的少数几个国家之一。美国公共卫生领域的不平等性，是造成这一现象的重要原因。

新华社报道，福奇周一（1月17日）参加世界经济论坛关于冠病疫情未来发展趋势的视频会议时说，如今，美国累计冠病确诊病例数已超过6500万起、累计死亡近90万起，“这真的是非常不幸，也是我们原本希望可以避免的情况”。

在美国，人们获得医疗保健的机会不一样。他说：“我们有大量无法获得治疗的个体，少数族裔的住院率和死亡率高于普通人群”。他同时表示，不少人抵制公共卫生措施，不愿戴口罩、不愿接种疫苗等现象“让人非常不安”。

福奇指出，在对抗冠病病毒的过程中，如果不团结协作，就会让病毒占上风，对美国这样的富裕国家来说也是如此，如果全社会携手，“我们会应对得好很多。”

他强调，应对冠病变种毒株，不应像“打地鼠”那样，即每出现一个新的变种毒株就接种追加剂，这将会让人类处于被动状态。他指出，必须建立一个更具协调性的全球反应机制。

福奇总结说：“全球大流行需要全球应对，我们必须始终牢记公平问题，不能让病毒在世界某个地方自由传播的情况出现……我们应该作为一个全球社区去应对（挑战），这就是（疫情）给我们的重要教训。”