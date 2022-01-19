马国放宽防疫管制 农历新年允团圆饭拜年

（早报讯）马来西亚政府今天（1月19日）宣布放宽农历新年庆祝活动的防疫管制。这包括允许团圆饭、亲友互相拜年、舞龙舞狮以及到寺庙祈福等活动。与去年农历新年时“在家过年”的防疫管制相比，今年的条例宽松得多。

国民团结部长哈丽玛与交通部长魏家祥今天在布城召开联合记者会，宣布农历新年的防疫标准作业程序。哈丽玛说，政府今年有条件允许政党与社团举行农历新年团拜，但规定只有受邀者才能出席而不准以开放门户方式团拜。她说，农历新年团拜活动，都必须有邀请名单，也仅限受邀者出席活动。

根据标准作业程序，政府准许民众在农历新年期间（1月31日至2月15日、农历正月初一至十五）互相探访。民众今年除夕（1月31日）的团圆饭也不限人数，正月初一与初二（2月1日和2日）及正月十五（2月15日）也可前往庙宇祈福。

哈丽玛表示，去年农历新年的标准作业程序只允许住在方圆10公里内的近亲探访，政府今年则允许亲友可以自由探访。她说，大年初八和初九（2月8日和9日）拜天公的仪式，民众可前往寺庙或在住所进行。政府也准许在农历新年期间的舞狮、舞龙和舞虎表演，但必须遵守通讯部的标准作业程序。

魏家祥说，团圆饭原本就是家族聚餐，因此没有限制人数的问题。他说，今年的农历新年仍是防疫过年，希望民众都能安全并好好过新年。