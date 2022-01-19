近950万儿童染冠病 美国将免费派4亿N95口罩

（早报讯）美国疫情反弹，白宫周三（1月19日）宣布政府将从下周开始，向公众免费提供4亿个N95口罩，以遏制疫情传播。

法新社报道，白宫说，美国民众将能从下周开始，在全国数十万个分发点如药房和社区保健中心获取免费口罩。

面对奥密克戎冠病变种毒株肆虐，美国的儿童新冠确诊病例、住院病例持续激增。

美国儿科学会和儿童医院协会周二发布的最新报告显示，自疫情暴发以来，美国已有近950万名儿童染疫，单周新增儿童确诊病例数已连续23周超过10万起。

新华社报道，这份报告统计了美国各地公布的儿童冠病病例数。数据显示，截至1月13日，美国累计报告945万2400多起儿童确诊病例，占美国确诊总数的17.8%，即平均每10万名儿童中有1万2559人染疫。

报告说，美国儿童确诊正“急速增加”。截至13日的那一周，美国新增儿童确诊病例较前一周增加了69%，达到近100万起，占全美单周新增确诊病例总数的21.4%。

报告还显示，美国儿童冠病住院病例占所在州冠病住院总数的1.7%至4.4%不等，死亡病例占所在州死例总数的0.26%以下。美国儿科学会表示，目前迫切需要收集更多各年龄段的数据，以评估冠病变种毒株导致的重症及对儿童健康的长期潜在影响。

截至周二，美国累计确诊病例超过6600万起，约占美国人口的五分之一。