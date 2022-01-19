今晚美市静中偏高 重点谈运动品牌安德玛

今天重点：

（早报讯）●美国股票在承受隔夜（周二）的普遍抛售后，今晚盘前走势静中偏高。今晚（1月19日）8点截稿时各个指数期货全面回升。标准与普尔500指数期货上升14.90点或0.32％，报4592.20点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起72.20点或0.47％，报15283.00点。

●美国股市隔夜大幅度下跌。高盛业绩低过市场共识，拖累金融股全面退低。科技股继续面对抛售压力，造成纳斯达克指数迄今失守其200日线。这也是该指数自2020年4月以来首次失守该支持线。

●标准与普尔500指数隔夜（周二）下跌85.51点，闭市报4577.34点。道琼斯指数则猛挫543.34点，闭市报35368.47点；纳斯达克100指数也下跌2.57％，或400.84点，以15210.76点收市。

●网飞（Netflix）和联合航空公司（United Airlines）也将在本周发表业绩。

盘前交易重点：

●微软（Microsoft）以687亿美元收购游戏公司暴雪（Activision），刺激暴雪股价飚高。暴雪股隔夜猛升25.88％或16.92美元，闭市报82.31美元。盘前交易继续活跃，截稿时报82.64美元，起0.33美元。

●高盛（Goldman Sachs）隔夜因每股盈利只取得10.81美元，未能达到分析师预测的共识，使得该股价格隔夜下跌26.54美元或6.97％，闭市报354.40美元。不过在盘前交易中，该股回弹2.30美元，截稿时报356.70美元。

●美国银行（Bank of America）在开盘前将发表的季度业绩。华尔街分析师的共识是：每股盈利为0.76美元，营业额则是222亿3000万美元。美国银行股价在盘前交易中上升，截稿时起0.80美元，报47.06美元。

●今晚摩根士丹利（Morgan Stanley）将会在开盘前发布业绩；宝洁（Procter & Gamble）则在股市收市后发布业绩。

●比利时制药公司UCB将以19亿美元的价格，收购美国治疗癫痫发作和罕见疾病的药物制造商Zogenix。Zogenix的股价在今晚盘前交易中猛涨64.07％或10.02美元，截稿时报25.66美元。

●美国投资银行Baird最近调高给安德玛（Under Armour）的股票目标价。该股截稿时报18.90美元，微起0.09美元。下文我们就谈谈这个运动品牌。

●电动汽车制造商Lucid投资者来说，今天（19日）是个重要的日子。该公司首次公开售股后对公司内部员工等局内人的锁定今天结束。局内人今晚可能会陆续在股市套现。盘前该股就已经偏低，截稿时报39.00美元，跌0.21美元。

●盘前活跃股按序：Plug Power、美国银行（Bank of America）、英伟达（NVIDIA）、苹果（Apple）和Opendoor Technologies。截稿时，这些股的股价起落参半。

安德玛最近也宣布与美国专业篮球手库里（Steph Curry）联手推出一系列的非同质化代币（NFT）。（法新社）

安德玛（Under Armour）

（纽约股票交易所，股票代码：UAA）

美国投资银行Baird最近表示，美国运动品牌安德玛盈利前景和收入潜力备受看好，安德玛股票在今年会是一个不错的投资选择。BMO Capital也刚在本周将安德玛的目标价从原本的23美元上调至25美元。

这家运动服装零售商的A股票（股票代码：UAA）在隔夜交易中微跌0.05美元或0.27％至18.81美元。根据道琼斯市场的数据（Dow Jones Market Data），去年安德玛A股的回报率为23.41％，而没有投票权的C股（股票代码：UA）的回报率为21.24％。该公司的长期前景似乎很强劲。

Baird分析师康普（Jonathan Komp）本月就将安德玛股评级上调至“优于大盘”（Outperform），目标价为32美元，比他原先给的目标价高出49％。他也预计安德玛全年调整后每股盈利将超过0.80美元。

安德玛首席执行官弗里斯克(Patrik Frisk)在去年11月与投资者举行的第三季财报线上会议上曾表示，公司在营销方面的投资回报到目前为止非常令人满意。公司将确保这些投资会持续到2022年。

安德玛管理层也预测，公司全年营业额增长率能够达到25％，高过之前预测的20％。利润率预计将扩大1.3个百分点。2021年调整后的毛利率是48.6％。

安德玛最近也宣布与美国专业篮球手库里（Steph Curry）联手推出一系列的非同质化代币（NFT），似乎也开始和元宇宙扯上关系了。NBA篮球队金州勇士队正在用一系列的NFT来纪念库里在NBA三分射手榜上的新纪录。

虽然到目前为止，安德玛股票对这个消息的反应没有显得太大，但NFT的狂热有时真的是突然汹涌而来的。等到这系列的NFT正式推出时，是否会是安德玛股价的催化剂目前是不能完全排除的。

安德玛股价的52周低点是17.16美元，52周高点是27.28美元。从股价来看，该股目前算是在过去一年里的较低点。在Tipranks的19名股票分析师当中，有14名给予该股“买入”的评级，四名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价为31.35美元。看来该股是有一定的上升潜能。