启用5G网络惹安全考量 多家公司纷调整或取消赴美航班

（早报讯）美国两大电讯商周三（1月19日）启用5G网络前夕，多家航空公司因担心飞行安全受影响，纷纷宣布调整或取消赴美航班。

路透社报道，美国联邦航空管理局（FAA）此前警告，5G服务可能对敏感的飞机仪器如无线电高度计产生干扰，严重影响低能见度下的飞航安全，波音777将是最先受到影响的机型之一。

尽管推出5G服务的电话电报公司（AT&T）和威瑞森通信公司（Verizon）同意推迟启用临近机场地区的5G基站，但一些航空公司仍决定取消航班或改用其他机型。

根据监控全球空中交通的Flightradar24.com数据显示，周三至少有25趟原定用777型飞机前往美国的航班取消。

全球最大波音777型飞机运营商阿联酋航空宣布，从周三起暂停飞往芝加哥、纽瓦克、旧金山等好九个美国目的地的航班，飞往纽约和洛杉矶的航班则改用A380机型。

新航：继续留意局势

新加坡航空公司发言人受询时也说，新航已根据波音公司的指导，并在与新加坡监管机构协商后，调整部分美国航线的飞机安排。

新航表示会继续留意局势，与当局和波音紧密合作，也会同可能受影响的乘客接洽。“我们为所造成的任何不便向顾客致歉。顾客和职员的安全是我们的首要考量。”

全日空也取消或调整部分美国航线的机型。大韩航空在多个美国客运和货运航线停用777和747-8机型。印度航空也计划从周三起削减或调整赴美航班。

Flightradar24.com数据显示，去年777型飞机是使用来往返美国机场次数第二多的飞机，约有21万趟航班，仅次于767型飞机。