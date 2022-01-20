美国消费品巨头宝洁加价 消费者照旧埋单

（早报讯）从宝宝纸尿裤、洗衣剂、洗碗剂、牙膏到吉列剃须刀等家庭必需品，美国消费品巨头宝洁（Procter & Gamble）的产品几乎渗透每家每户，而且消费者对该集团品牌的忠心度高，尽管产品加价，消费者还是习惯性的照旧埋单。

宝洁首席执行官乔恩·莫勒（Jon Moeller）周三（1月19日）通过在雅虎直播发表业绩时表示，价格变动对销售量的影响不大，“我们的价格弹性比我们预期的低20％到30％。”

莫勒说，通常在价格调整的周期里，现阶段应该会看到消费者把消费模式调整至购买其他“自有品牌”（private label）。但是这个现象并没有出现。”

所谓的“自有品牌”，是制造给第三方标上第三方牌子出售的产品。

莫勒也说：“大部分产品的价格上调已经落实，大约每10个类别中就有有9个上调。我们将在接下来的日子继续调整还未调高价格的产品。”

宝洁的第二季布料护理部门业务增长了8％，带动了集团整体销量的增长。（路透社）

根据宝洁的第二季业绩，集团属下的所有五个业务线的销量全部增长。其中布料护理部门增长了8％，带动了整体销量的增长。集团所有产品类的销售额增长速度都快过销售量的增长速度，可见消费者对宝洁产品最近价格上涨没有太大的反应或抗拒。

在发布会上，宝洁管理层也表示，因为全球供应链动荡导致人力成本、货运和原材料成本继续上升，集团会在今年持续上调价格来抵消这儿方面的压力。因此预计未来几个季度的盈利和利润率应该会增加。

宝洁也表示，最近一个季度的价格平均上涨了3％。这个价格上涨占了该公司这期间营业额增长的一半。宝洁本季度营业额从去年同时候的203亿5000万美元上升到210亿美元；每股盈利则从1.65美元增加到1.66美元。

市场对保洁的产品忠心度让投资者有信心，支持该股隔夜上涨5.27美元或3.36％，闭市报162.00美元。