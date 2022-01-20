接种追加剂者下周一起 入境马国隔离期减至5天

（早报讯）马来西亚政府进一步缩短旅客入境隔离期。完成接种追加剂且非使用新马疫苗接种者旅游通道（VTL）入境者，下周一开始的隔离期减至五天。这项措施适用于陆路与航空入境者，VTL入境者则按VTL相关规定处理。

卫生部长凯利今天（1月20日）下午在记者会宣布，下周一开始，完成疫苗接种但尚未完成接种追加剂的入境者，隔离期为七天。未完成接种疫苗者的隔离期则为10天。他说，所有隔离者到时都须配戴电子追踪手环，不必配戴目前的粉红手环。

他说，新措施涵盖所有从国外进入马国的旅客，包括马国公民、永久居民、外国人、外交使团，以及获得马国移民局总监特别批准入境的外国人。

马国2020年3月因冠病疫情而实施行动管制令（MCO）并宣布封锁边境，当时所有获准入境者都必须隔离14天。马国疫情逐渐改善后，当局2020年12月开始逐渐有条件将隔离期缩短至10天及七天。

新马两国去年11月29日开通免隔离VTL计划，初期仅涵盖目的国的公民、永久居民和长期证件持有者。两国去年12月20日将陆路VTL范围扩大至新马两国所有公民。然而，两国为遏制奥密克戎变种毒株的传播，陆路与航空VTL售票活动被迫从12月22日起暂时冻结至今天。