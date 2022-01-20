今晚美市盘前稍微回弹 重点谈中国电子商务巨头京东

今天重点：

美国股票在承受隔夜（周二）的普遍抛售后，今晚盘前扭转偏低走势，各个指数都走高。今晚（1月20日）8时截稿时，标准与普尔500指数期货上升23.20点或0.51％，报4556.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起126.60点或0.84％，报15174.40点。

华尔街主要股指周三大幅收低。在科技股业绩表现参差不齐的笼罩下，市场分析师表示，以科技股为主的纳斯达克指数目前已经进入“调整阶段”。纳斯达克目前较11月19日创纪录收盘价相比已经下跌了10.7％。与此同时，投资者还继续担心美国国债收益率上升和联储局收紧货币政策等事项。

纳斯达克上一次是在2021年初进行调整。当时该股指数从2月12日到3月8日这个期间总共下跌超过10％。此次的调整应该是过去两年以来的第五次调整。

标准与普尔500指数隔夜（周三）下跌44.35点，闭市报4532.76点。道琼斯指数则猛挫339.82点，闭市报35028.65点；纳斯达克100指数也下跌1.07％，或162.92点，以15047.84点收市。

上周的数据显示，美国12月份消费者价格继续上涨，让市场感受到40年以来的最大的年度通胀涨幅。因此，投资者都期待下周的联储局政策会议能更清楚列出央行控制通胀的计划。

盘前交易重点：

美国银行（BofA）和摩根士丹利（Morgan Stanley）隔夜以乐观的态度总结银行业绩报告。

据美联社隔夜（周三）报道，福特汽车公司正在美国召回近20万辆汽车。召回的原因可能与刹车灯开关的问题有关。这个消息造成福特过盘前下跌，跌幅计0.42美元，截稿时报22.03美元。

网飞（Netflix）将于今晚（周四）公布第四季业绩。据Investing.com收集的分析师预测，这家媒体巨头预计每股盈利可能有0.84美元，营业额则是77亿1000万美元。盘前交易继续活跃，截稿时报520.25美元，起4.39美元。

京东（JD.com）日前宣布与加拿大互联网零售商Shopify联手开拓业务，前景备受看好。该股盘前上升4.68美元，截稿时报76.98美元。下文我们就谈谈这个商务巨头到底前景如何。

电动汽车制造商Lucid首次公开售股后对公司内部员工等局内人的锁定昨天结束。但是市场并没有大量套现，让投资者信心大增，股价逆流而上，隔夜起0.82美元，闭市报40.03美元。盘前该股截稿时报41.21美元，起1.18美元。

盘前活跃股按序：福特（Ford Motor）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、超微（Advanced Micro Devices）和特斯拉（Tesla）。截稿时，这些股的股价起落参半。

通过京东全球购，Shopify上的在线商家可以很快的在三到四周内开始在中国大陆销售产品。（路透社）

京东（JD.com）（纳斯达克股票交易所，股票代码：JD）

（早报讯）自2014年在美国股市上市以来，京东股票的表现杰出，它的回报率接近250％，而在这个期间，虽然标准与普尔500指数上涨了150％，但是还是输给京东。

京东第三季度营业额达到339亿美元，同比增长25％。去年活跃于该平台的客户更是达到5亿5220万人，比2020年高出约25％。

两天前，中国在线销售因为有放缓迹象，京东就积极地与加拿大互联网零售商Shopify联手，把Shopify在全球的数百万商家与京东在中国的5亿5000万活跃客户联系起来。

据知，通过京东全球购，Shopify上的在线商家可以很快的在三到四周内开始在中国大陆销售产品。

另外，京东也在周二宣布为Shopify的北美商家和品牌开通了加速渠道，让他们通过‘京东全球’的跨境电子商务市场发布产品。

京东全球总裁陈冠翰在联合声明中就表示：“我们相信，此次合作将为Shopify的各个品牌释放中国市场的巨大潜力。”

此外，京东也正在欧洲开设自动化商店，即类似Amazon Go的商店，利用机器人在店内准备和交付包裹，借此打开了巨大的欧洲市场。

以每股76美元的价格来计算，京东的股价是明年盈利的不到六倍。不过，分析师预测，在京东这么积极扩展的情况下，这家电子商务巨头未来五年的盈利将每年取得24％的增长。

无可否认的是，京东股票作为中概股确实是让投资者有点迟疑，担心受监管打压，或是可能从美国市场退市等，因此该股价格在去年大部分时间里都在下跌，让其表现逊于预期。

然而，今年市场情绪可能会开始有所变化，再加上京东的业绩表现依然强劲，欧洲的自动化门店开张显示京东扩张的潜力，所以以目前的股价来看，鉴于其长期增长潜力，该股看起来仍然是一个不错的投资。

日前Atlantic Equities就给于京东股票“买入”评级和100美元的目标价，以昨日收盘价来看，该股似乎还有38％的增长潜能。

在Tipranks的15名股票分析师当中，也有14名给该股“买入”的评级，一名给“持守”评级，一年期限平均目标价为107.73美元。